Istraživanja pokazuju da su prezir, omalovažavanje i stalna kritika partnera među najsnažnijim pokazateljima da je veza u krizi. Zato je važno da tokom svađe kritikujete ponašanje, a ne ličnost osobe koju volite.

Zašto su pojedine rečenice toliko opasne?

Kada partnera optužujemo, etiketiramo ili upoređujemo sa drugima, druga strana se automatski povlači u odbranu. Umesto rešavanja problema, razgovor se pretvara u nadmetanje u kojem obe strane pokušavaju da dokažu da su u pravu.

Mnogo bolji rezultat daju rečenice koje opisuju kako se osećate i šta vam je potrebno, bez napada na partnerovu ličnost, piše Lepa & Srecna

10 rečenica koje ne bi trebalo da govorite partneru

1. „Za sve si ti kriv(a).“

Umesto optuživanja, pokušajte da podelite odgovornost i recite: „Mislim da smo ovo oboje mogli bolje da rešimo.“

2. „Sa tobom nešto nije u redu.“

Kritikujte postupak, a ne karakter. Bolje je reći: „Povredilo me je ono što si rekao/la.“

3. „Ti uvek...“

Izbegavajte generalizacije. Umesto toga recite: „Primetila sam da se ovo ponavlja u poslednje vreme.“

4. „Ti nikada...“

Recite šta vam nedostaje: „Volela bih da ovo radiš češće.“

5. „Zašto nisi kao...“

Poređenje sa drugim ljudima retko donosi nešto dobro. Jasno recite šta vam je potrebno, bez poređenja.

6. „Ne znam šta tražim sa tobom.“

Ova rečenica može ozbiljno da poljulja temelje veze. Ako ste ljuti, bolje je da razgovor nastavite kada se smirite.

7. „Smiri se.“

Ova fraza najčešće izaziva suprotan efekat. Pokušajte sa: „Vidim da te je ovo pogodilo, želim da razumem zašto.“

8. „Dobro, kako god.“

Umesto prekidanja komunikacije, recite da vam je potrebno malo vremena kako biste nastavili razgovor smirenije.

9. „Sebičan/na si.“

Ne lepite etikete. Umesto toga jasno recite šta biste voleli da partner uradi.

10. „Isti si kao tvoj otac/majka.“

Stručnjaci upozoravaju da je ovo jedna od najbolnijih rečenica koju možete izgovoriti partneru i savet je da je potpuno izbegavate.

Kako voditi svađu bez narušavanja veze?

Stručnjaci savetuju da tokom konflikta govorite o konkretnim postupcima, a ne o partnerovoj ličnosti. Koristite „ja“ poruke, objasnite kako se osećate i jasno recite šta vam je potrebno. Takav pristup povećava šanse da ćete rešiti problem, a istovremeno sačuvati poverenje i bliskost u vezi.

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