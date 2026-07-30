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Penzioneri od ponedeljka mogu po vaučere - šta je potrebno za 10.000 dinara

Od ponedeljka počinje podela 30.000 turističkih vaučera od 10.000 dinara za odmor u Srbiji. Saznajte ko ima pravo, koja dokumenta su potrebna i do kada vaučeri važe.

 
Autor:  Dubravka Jovanović
30.07.2026.10:00
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Penzioneri od ponedeljka mogu po vaučere - šta je potrebno za 10.000 dinara
pikselstock/shutterstock.com
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Raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji počinje od ponedeljka, a pravo na subvenciju od 10.000 dinara imaju isključivo penzioneri koji ispunjavaju propisane uslove.

Ministar turizma i omladine Husein Memić za RTS izjavio je da je postupak prijavljivanja ove godine dodatno pojednostavljen, kao i da među ugostiteljima i pružaocima smeštaja vlada veliko interesovanje za učešće u programu.

Ko može da dobije turistički vaučer?

Kako je naveo ministar, najveći korisnici turističkih vaučera i prethodnih godina bili su upravo penzioneri, koji su činili oko 70 odsto svih korisnika programa.

Za prijavu je potrebno:

  • dokaz o visini penzije (poslednji penzioni ček ili drugi odgovarajući dokaz),
  • mesečna penzija ne sme biti veća od 80.000 dinara.

Ministar je istakao da većina penzionera dobro poznaje proceduru jer se program turističkih vaučera sprovodi još od 2015. godine.

Vaučeri mogu da se koriste do 1. novembra

Turistički vaučeri u vrednosti od 10.000 dinara mogu da se iskoriste za odmor u Srbiji najkasnije do 1. novembra, u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u programu.

Prema rečima ministra, očekuje se da će se broj registrovanih pružalaca smeštaja dodatno povećati u narednim danima.

"Očekujem da će se prijaviti još između dve i po i tri hiljade pružalaca usluga koji žele da učestvuju u programu vaučera", rekao je Memić za RTS.

Gde penzioneri najčešće koriste vaučere?

Najtraženija destinacija i dalje je Sokobanja, gde je prošle godine boravila gotovo trećina korisnika turističkih vaučera.

Pored Sokobanje, među najpopularnijim destinacijama tradicionalno su i Vrnjačka Banja, Zlatibor i Stara planina.

Sve više građana bira seoski turizam

Ministar je posebno istakao rast interesovanja za odmor u seoskim turističkim domaćinstvima, kojih u Srbiji danas ima skoro 2.000.

Kako je naveo, razvoj seoskog turizma u prethodne tri godine doneo je vidljive rezultate, pa sve više građana bira upravo ovakav vid odmora.

"Moja topla preporuka jeste da građani odmor provedu u nekom od registrovanih seoskih turističkih domaćinstava, kojih danas ima blizu dve hiljade u Srbiji", poručio je Memić.

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