Punjeni patlidžani sa mlevenim mesom su tradicionalno grčko jelo, poznato kao papucakija.

Pripremaju se od meko pečenih patlidžana koji su punjeni bogatim mesnim sosom od paradajza i začina, a odozgo se stavlja rendani sir, koji se topi i savršeno upotpunjuje celu priču.

Punjeni patlidžani su odlična ideja za porodični ručak ili večeru - kada želite da pripremite nešto posebno, bez previše komplikacija.

Poslužite ih uz zelenu salatu, hrskavi hleb, pire krompir ili kuvano pirinač. Ukusi će biti još izraženiji ako jelo odstoji deset minuta pre serviranja, a biće odlično i podgrejano sledećeg dana.

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Patlidžan punjen mlevenim mesom

Sastojci:

- dva velika patlidžana (oko 800 g);

- dve kašike maslinovog ulja;

- so,

- sveže mleveni crni biber.

Za fil od mesa

- 500 g mlevenog junećeg mesa ili mešanog mlevenog mesa

- jedan veliki crni luk (oko 150 g), sitno iseckan;

- sitno iseckan

- dva čena belog luka, sitno iseckana;

- 400 g seckanog konzerviranog paradajza ili 400 ml paradajz pirea;

- jedna kašika koncentrata paradajza,

- jedna kašičica sušenog origana;

- prstohvat mlevenog cimeta;

- jedna kašika maslinovog ulja i,

- so i biber.

Za završni sloj

- 150 g rendanog sira (gauda, ementaler ili mocarela)

- jedno jaje i,

- po želji tri kašike pavlake.

Patlidžan punjen mlevenim mesom

Zagrejte rernu na 200 stepeni. Isecite patlidžane po dužini i zarežite meso nožem u obliku mreže, vodeći računa da ne oštetite koru.

Premažite ih maslinovim uljem, solju i biberom. Stavite ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite 30 do 35 minuta, ili dok potpuno ne omekšaju.

Kada se malo ohlade, pažljivo kašikom izdubite deo mesa i ostavite sa strane jer će to dodatno obogatiti fil. Zagrejte maslinovo ulje u velikom tiganju i kratko propržite luk dok ne postane providan. Dodajte beli luk i mešajte oko minut. Umešajte mleveno meso i pržite dok ne izgubi ružičastu boju i blago ne porumeni.

Dodajte seckani paradajz ili paradajz pire, paradajz pire, origano, prstohvat cimeta i začinite solju i biberom. Na kraju, umešajte mleveno meso izdubljenih patlidžana. Kuvajte na laganoj vatri 15 do 20 minuta, dok višak tečnosti ne ispari, a sos ne postane gust i pun ukusa, piše Pun kufer.

Napunite pečene polovine patlidžana pripremljenim filom od mesa i obilno pospite rendanim sirom. Ako želite kremastiji završetak, umutite jaje sa pavlakom i premažite preko fila pre dodavanja sira. Vratite patlidžane u rernu zagrejanu na 190 stepeni i pecite još oko 15 minuta, ili dok se sir ne otopi i ne dobije lepu zlatno-smeđu koricu.

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