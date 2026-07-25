Iako je osnovni iznos namenjen svakom građaninu 6.000 dinara, zbog specifičnih naslednih prava i zakonskih rešenja, određeni broj građana će na svoje račune ovu pomoć države dobiti znatno više – neki 12.000, a pojedini čak i 18.000 dinara.

Evo detaljnog objašnjenja kako će izgledati ovaj proces, ko sve ima pravo na novac, zašto je neophodna hitna promena zakona i kako će se rešavati isplate naslednicima, piše Blic.

Zašto je neophodna hitna izmena zakona?

Glavna prepreka za realizaciju ove isplate bio je stari zakon donet 2007. i 2008. godine. Prema tom starom rešenju, pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu imali su isključivo građani koji su bili punoletni do kraja 2007. godine (tačnije, zaključno sa 31. decembrom 2007. godine).

To bi u praksi stvorilo dve velike nepravde:

Mlađe generacije bi ostale bez novca: Svi građani koji su postali punoletni nakon 2007. godine (uključujući i one koji danas imaju npr. 35 godina) po starom zakonu ne bi imali pravo na ovu isplatu. Problem preminulih građana: Država ima obavezu da isplati novac i za građane koji su u međuvremenu preminuli, a takvih je oko 1,3 miliona.

Kako bi se ovi problemi rešili i omogućilo da svi punoletni građani danas dobiju novac, država će po hitnom postupku izmeniti ovaj zakon.

Kako će izgledati isplata za naslednike?

Budući da se pravo na isplatu priznaje i za oko 1,3 miliona preminulih građana, njihov pripadajući iznos od 6.000 dinara biće isplaćen njihovim zakonskim naslednicima.

Isplata naslednicima vršiće se u skladu sa ostavinskim postupkom.

Zbog toga će pojedini građani, koji su naslednici preminulih članova porodice, dobiti novac dva ili tri puta.

To praktično znači da će naslednik, pored svojih 6.000 dinara, naslediti i iznose preminulih, pa ukupna isplata može iznositi 12.000 ili 18.000 dinara.

Država planira da obezbedi ukupno 7.668.000 pojedinačnih isplata. S obzirom na to da u Srbiji živi oko 6 miliona punoletnih građana, ova razlika u broju isplata pokriva upravo prava naslednika preminulih lica.

Šta je zapravo Akcionarski fond?

Akcionarski fond je institucija u kojoj su građani Srbije većinski vlasnici sa 98,65 odsto udela. Pravo na udeo u ovom fondu stekli su građani koji su imali pravo na besplatne akcije u postupku privatizacije (punoletni na dan 31. decembar 2007. koji ranije nisu dobijali akcije).

Tada je oko 4,8 miliona građana dobilo paket besplatnih akcija koji je obuhvatao:

31 akciju Telekoma Srbija

1 akciju Aerodroma "Nikola Tesla"

5 akcija NIS-a

7 akcija Akcionarskog fonda

Sada se menjanjem zakona ovaj krug širi na sve građane koji su danas punoletni. Ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da je ova mera ekonomski održiva i realna zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici države.

Koje još državne pomoći stižu u avgustu i septembru?

Isplata iz Akcionarskog fonda deo je šireg državnog paketa mera za poboljšanje životnog standarda građana, čija ukupna vrednost premašuje 600 miliona evra, a koji će obuhvatiti između 3 i 3,5 miliona ljudi.

Pored 6.000 dinara za punoletne, najavljene su i sledeće mere:

Niže cene lekova: Od 1. avgusta stupaju na snagu niže cene lekova.

Isplate za penzionere (14. septembar):Penzioneri sa penzijama do 32.000 dinara dobiće jednokratnu pomoć od 35.000 dinara.

Ostali penzioneri sa višim primanjima dobiće davanja u iznosima od 27.500, 25.000 i 20.000 dinara.

Pomoć za socijalne kategorije i borce: U isto vreme (14. septembra) kreću isplate i za građane pod boračkom zaštitom i korisnike socijalnih davanja.

Najava povećanja plata i penzija: Početkom septembra država će zvanično obavestiti građane o tačnom procentu povećanja penzija i plata u javnom sektoru.

U međuvremenu, ministar finansija Siniša Mali objavio je danas da će u septembru početi isplata jednokratnih novčanih pomoći građanima, u skladu sa paketom ekonomskih mera koji je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Mali je precizirao da će penzioneri najpre dobiti redovne septembarske penzije, koje će biti isplaćene 2, 5. ili 10. septembra, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.

Nakon toga, u ponedeljak 14. septembra, uslediće isplata jednokratne pomoći države.

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