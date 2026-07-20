Dodajte jedan sastojak u vodu za zalivanje i krastavci će eksplodirati od roda

Ako želite da vaši krastavci eksplodiraju od roda, najvažnije je da prepoznate pravi trenutak za prihranu. Bledi listovi, spor rast i mali broj cvetova često su znak da biljci nedostaju hranljive materije.

Uz pravilnu negu, dobar raspored zalivanja i odgovarajuću prihranu, krastavci mogu da vrate snagu i nastave da rađaju tokom celog leta.

Trenutak koji odlučuje kakav će biti rod

Mnogi misle da su voda i sunce dovoljni za dobar prinos, ali iskusni baštovani znaju da se najveća razlika pravi u vreme cvetanja, piše Krstarica.

Tada biljka troši ogromnu količinu energije na stvaranje novih plodova. Ako u tom periodu dobije ono što joj je potrebno, krastavci mogu da eksplodiraju od roda i da vas nagrade punim korpama tokom sezone.

Najvažnije je obratiti pažnju na nekoliko stvari:

prihranu počnite kada biljka krene da cveta

ne preterujte sa đubrivom jer višak može usporiti stvaranje plodova

zalivajte redovno, ali izbegavajte velike promene u količini vode

Azot daje snažan rast i zdrave listove

Jedno od najčešćih rešenja koje koriste baštovani jeste urea, mineralno đubrivo bogato azotom. Dovoljno je jednu kašiku uree rastvoriti u 10 litara vode i tom mešavinom zaliti biljke.

Azot podstiče stvaranje hlorofila, listovi postaju tamnozeleni, a biljka dobija više snage za razvoj novih cvetova i plodova.

Kada je biljka zdrava i jaka, mnogo su veće šanse da će krastavci eksplodirati od roda.

Kako prepoznati šta biljci nedostaje

Nije svaki problem isti, pa je važno pogledati kako biljka izgleda.

Obratite pažnju na ove znakove:

bledi listovi i usporen rast najčešće ukazuju na nedostatak azota

bujna biljka bez mnogo plodova može tražiti više kalijuma

žuti listovi pri dnu često mogu biti znak da biljka trpi stres





Prihranu je najbolje ponavljati na svakih 10 do 14 dana, uz praćenje stanja biljke.

Jedna greška može pokvariti sav trud

Mnogi naprave istu grešku i dodaju đubrivo direktno na suvu zemlju. To može da optereti koren i oteža biljci da iskoristi hranljive materije. Zato krastavce prvo zalijte običnom vodom, pa tek onda dodajte prihranu.

Tako koren lakše prihvata sve što mu je potrebno.

Šta još pomaže da krastavci eksplodiraju od roda

Korov redovno uklanjajte jer biljkama oduzima vodu i hranljive materije.

Dobar potez je i malčiranje zemljišta slamom ili pokošenom travom. Tako se vlaga duže zadržava u zemlji, što je posebno važno tokom letnjih vrućina.

Uz redovno zalivanje, pravilnu prihranu i malo pažnje, nije nemoguće da krastavci eksplodiraju od roda i da svaka vreža bude prepuna zdravih i sočnih plodova.

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