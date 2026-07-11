OnGotovo da nema bašte ili balkona koji nisu ukrašeni njenim raskošnim, loptastim cvetovima tokom letnjih meseci.

Hortenzija je, bez sumnje, jedna od najomiljenijih ukrasnih biljaka, simbol bezbrižnih letnjih dana i elegantne lepote. Međutim, iza ove poznate fasade krije se neverovatno bogata i slojevita priča koja se proteže preko kontinenata i miliona godina - priča o drevnim fosilima, carskim pričama, botaničkim rasama i skrivenim porukama.

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Putovanje dugo 60 miliona godina

Priča o hortenziji ne počinje u bakinoj bašti, već u dalekoj geološkoj prošlosti. Fosilni ostaci pronađeni u Severnoj Americi svedoče da su njeni preci postojali pre 40 do 65 miliona godina.

Autohtoni narodi, poput Čerokija, cenili su je čak i pre dolaska Evropljana, koristeći njen koren u medicinske svrhe, prvenstveno za lečenje problema sa bubrezima i urinarnim sistemom. Međutim, njen put do svetske slave počeo je na drugom kraju sveta, u Istočnoj Aziji.

U Japanu, gde je poznata kao Adžisai, hortenzija se gaji i slavi od 8. veka. Pesnici iz perioda Nara pisali su haiku stihove slaveći njene vrline, a postala je neizostavni deo kulture i legende.

Jedna od najpoznatijih priča govori o japanskom caru koji je, kajući se što je zanemario svoju voljenu devojku, poslao njenoj porodici buket plavih hortenzija kao iskren izraz žaljenja i dubokih osećanja. Ovaj čin je zauvek utkao simboliku izvinjenja u njene cvetove.

Botanička rasa i dolazak u Evropu

Evropljani dugo nisu bili svesni postojanja ove azijske lepotice. Prva hortenzija koja je stigla na Stari kontinent bila je skromnija severnoamerička vrsta, Hydrangea arborescens.

Godine 1736, virdžinijski botaničar Džon Bartram poslao je njeno seme svom prijatelju, londonskom trgovcu Piteru Kolinsonu, koji ju je uspešno uzgajao. Ali prava pomama došla je dolaskom njenog bujnijeg rođaka, Hydrangea macrophylla.

Čuveni engleski prirodnjak ser Džozef Benks doneo ju je u Englesku 1788. godine, ne iz Japana, koji je tada bio zatvoren za strance, već iz Kine, odakle su je Japanci izvezli. Benks je njome obogatio Kraljevsku botaničku baštu u Kjuu, pretvorivši je u svetski centar za egzotične biljke.

U isto vreme, odvijala se i francuska priča. Francuski botaničar Filiber Komerson poslao je prve primerke u Pariz čak i pre Benksa, tokom svoje ekspedicije sa Lujem-Antoanom de Bugenvilom. Njegove biljke su provele neko vreme u čuvenoj botaničkoj bašti na ostrvu Mauricijus pre nego što su stigle u Francusku.

Misterija imena Hortenzija

Samo ime roda, Hortenzija, skovao je švedski botaničar Karl Linej, a potiče od grčkih reči hýdor (voda) i ángeion (posuda). Ime se odnosi na oblik njegovih semenskih mahuna, ali i na izraženu potrebu za vodom. Međutim, u Francuskoj, a i ovde, češće se koristi ime hortenzija. Ovo ime je obavijeno velom romantične misterije.

Filiber Komerson, francuski botaničar koji ju je doneo u Pariz, želeo je da biljku nazove u čast svoje prijateljice i saradnice, cenjene astronomkinje Nikol-Ren Lepot. Međutim, umesto njenog prezimena, odlučio se za njen nadimak - Hortenzija, piše Net.hr

Tako je biljka postala hortenzija. Kasnije je slavu imena dodatno ojačala Žozefina de Boarne, Napoleonova supruga i strastvena botaničarka, koja je svojoj ćerki dala ime Hortenzija i koja je gajila brojne egzotične biljke, uključujući i ovu, u svojim čuvenim vrtovima u zamku Malmezon.

Kameleon u cvetnom svetu

Jedna od najfascinantnijih karakteristika hortenzije je njena sposobnost da menja boju svojih cvetova, što je gotovo jedinstveno u biljnom svetu. Važno je napomenuti da ono što doživljavamo kao velike, šarene latice zapravo su čašični listići, modifikovani listići koji štite pravi, sićušni cvet u centru.

Boja ovih čašičnih listića direktno zavisi od pH vrednosti zemljišta i dostupnosti jona aluminijuma u ​​njemu. U kiselom zemljištu (pH ispod 6,0), biljka lako apsorbuje aluminijum, što rezultira prelepim plavim i ljubičastim nijansama.

S druge strane, u alkalnom zemljištu (pH iznad 7,0), aluminijum nije dostupan biljci, pa će cvetovi biti ružičasti ili čak crveni. Ova hemijska magija omogućava baštovanima da se igraju bojama, dodajući talog kafe u zemljište za plave tonove ili malo kreča za ružičastu. Jedini izuzetak su bele sorte, koje nemaju pigment i uvek ostaju čisto bele, bez obzira na sastav zemljišta.

Simbolično značenje hortenzije

Baš kao što menja boju, hortenzija je menjala svoje simboličko značenje kroz istoriju. Dok u Japanu i dalje predstavlja iskrene emocije, zahvalnost i izvinjenje, u viktorijanskoj Engleskoj je stekla iznenađujuće negativnu reputaciju. Zbog svojih bujnih, raskošnih cvetova i relativno malog broja semena, smatrala se simbolom hvalisavosti, sujete i arogancije.

Čak je postojao običaj da muškarac pošalje hortenzije ženi koja je odbila njegovo udvaranje, optužujući je za emocionalnu hladnoću i frigidnost. Srećom, ta mračna vremena su prošla i danas se hortenzija uglavnom povezuje sa pozitivnim osećanjima.

Svaka boja nosi svoju poruku: ružičasta simbolizuje ljubav i iskrenost, plava oproštaj, bela čistoću i nevinost, dok ljubičasta označava razumevanje i obilje.

Od drevnog fosila i svetog cveta Čerokija, preko carskih vrtova Japana i botaničkih takmičenja Evrope, do današnjih dvorišta, hortenzija je prešla dug i neverovatan put.

Ona je više od lepog ukrasa; ona je živi svedočanstvo istorije, kameleon koji svojom bojom priča priču o hemiji zemljišta i cvet čija je simbolika slojevita kao i njeni cvetovi. Svaki put kada vidite njene bujne pompone, setite se da gledate lepoticu sa hiljadu lica i još više priča.

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