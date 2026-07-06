Svež sloj boje je brz i efikasan način da se prostor transformiše. Međutim, uobičajena je praksa da se novi sloj boje nanese direktno preko starog. Iako ovaj pristup deluje praktično, nakon nekoliko ciklusa farbanja, zidovi mogu pokazivati značajne znake oštećenja: ljuštenje, plikove ili komadiće boje koji otpadaju tokom manjih mehaničkih intervencija.

Stoga ključno pitanje nije koliko puta se zid može ponovo farbati, već u kakvom je stanju podloga na koju se boja nanosi, piše Unipaints, prenosi Net.hr.

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Zašto boja puca i ljušti se?

Iako ne postoji strogo pravilo o maksimalnom broju slojeva, stručnjaci naglašavaju da je stanje podloge ključno. Britanski stručnjaci za uređenje enterijera, kako citira trgovačka platforma Checkatrade, ističu da odluka o potpunom uklanjanju stare boje ne zavisi od broja slojeva, već od njihovog integriteta.

Alan Foster, američki arhitekta specijalizovan za renoviranje enterijera, deli sličan stav.

"Ne postoji 'magični broj' slojeva boje. Video sam zidove koji su stabilni sa desetak slojeva i one koji se ljušte posle trećeg. Praktična granica se dostiže kada ukupna debljina i stanje boje počnu da ugrožavaju njeno prijanjanje na podlogu i narušavaju estetski utisak", navodi on.

Uzrok problema obično leži dublje. Najveći neprijatelj dugovečnosti boje je vlaga. Bilo da je u pitanju kondenzacija u kuhinji i kupatilu, problemi sa cevima ili spoljnom izolacijom, vlaga prodire u zid i slabi vezu između boje i podloge.

To rezultira mehurićima i ljuštenjem. Još jedan čest uzrok je neadekvatna priprema. Ako zid nije temeljno očišćen od prašine, masnoće i drugih nečistoća pre farbanja, nova boja se neće dobro prijanjati. Nanošenje novog sloja preko stare boje koja se već ljušti ili je kredasta na dodir je samo privremeno rešenje koje će ubrzati propadanje.

Konačno, korišćenje jeftinih, nekvalitetnih boja značajno skraćuje vek trajanja premaza. Takve boje su manje prijanjajuće, manje otporne i ne dozvoljavaju zidu da "diše".

Endru Džejms, britanski ovlašćeni procenitelj, upozorava:

"Boja na zidovima može izazvati unutrašnju vlagu, što može dovesti do skupih popravki, posebno ako koristite nepropusne premaze koji zadržavaju vlagu".

Znaci koji ukazuju na potrebu za renoviranjem

Postoje jasni indikatori kada je potreban temeljitiji pristup od samog nanošenja novog sloja. Ignorisanje ovih signala može dovesti do većih i skupljih popravki.

Prvi i najočigledniji znak je ljuštenje, pucanje ili stvaranje mehurića, što ukazuje na gubitak prianjanja.

Kako je potvrdila britanska kompanija za završnu obradu Palatine Paints: "Ako se postojeća boja ljušti, puca ili ljušti, nanošenje novog sloja neće rešiti osnovni problem i verovatno će takođe propasti".

Još jedan znak je pojava kredastog traga kada dodirnete zid rukom, što znači da se vezivo u boji razgradilo i da premaz više ne štiti površinu.

Treći znak su tvrdokorne mrlje i ogrebotine koje se ne mogu isprati. Kada se zaštitni sloj boje istroši, prljavština se dublje apsorbuje i postaje trajna.

Četvrti signal je bleđenje boje, posebno na zidovima izloženim sunčevoj svetlosti, što ukazuje da je boja izgubila UV zaštitu. Konačno, pojava buđi ili tamnih mrlja, posebno u uglovima i vlažnim prostorijama, je peti alarm koji zahteva hitnu sanaciju pre bilo kakvog farbanja.

Proces pravilne pripreme zida Da bi se osigurala funkcionalnost i estetska trajnost zida, pravilna priprema je ključna.

Ukoliko se primeti ljuštenje starih slojeva, prvi korak je uklanjanje svih labavih delova špatulom.

Nakon toga, površinu je potrebno izbrusiti kako bi se izravnale neravnine i stvorila hrapava površina za bolje prijanjanje nove boje.

Sve pukotine, rupe od eksera ili druga oštećenja treba popuniti punilom, a nakon sušenja ponovo fino izbrusiti.

Nakon toga sledi temeljno čišćenje zida od prašine i prljavštine, a preporučuje se uklanjanje masnih mrlja blagim deterdžentom. Poslednji, ali ključan korak koji se često preskače, jeste nanošenje impregnacije ili prajmera.

Impregnacija izjednačava upijajuću sposobnost zida, jača površinu i osigurava da se nova boja ravnomerno prijanja, što značajno produžava njenu trajnost.

Učestalost farbanja i značaj kvalitetnih materijala Preporučena učestalost farbanja zavisi od namene prostorije. Kuhinje i kupatila, zbog vlage i isparavanja, preporučuje se osvežavanje svake tri do četiri godine. Hodnici i stepeništa, kao prostori sa velikim prometom, zahtevaju novi sloj boje svake dve do tri godine.

Dnevne sobe i spavaće sobe mogu trajati pet do sedam godina, u zavisnosti od navika stanara, poput pušenja ili prisustva kućnih ljubimaca.

Ulaganje u kvalitetnu boju je najisplativije na duži rok. Vodeći proizvođači, poput Bendžamina Mura, naglašavaju da premium boje nude bolju pokrivnost i otpornost na habanje, što ih čini perivim i lakšim za održavanje. Takođe imaju bolju elastičnost, što smanjuje rizik od pucanja tokom sleganja zgrade ili manjih pomeranja zida.

Na dobro pripremljenom zidu premazanom kvalitetnom bojom, rupa će biti čista i uredna, bez ljuštenja okolne boje.

Kada oštećeni zidovi postaju pretnja po zdravlje?

Lekari i stručnjaci za javno zdravlje upozoravaju da problemi poput ljuštenja boje, a posebno pojave buđi, nisu samo estetski nedostatak, već mogu predstavljati i ozbiljan rizik po zdravlje. Izloženost buđi i vlazi u zatvorenim prostorima direktno je povezana sa respiratornim problemima.

"Spore plesni koje se oslobađaju u vazduh mogu pokrenuti ili pogoršati simptome astme, izazvati alergijske reakcije poput začepljenosti nosa, kašlja i iritacije očiju, a kod osetljivih osoba i ozbiljniju upalu pluća", objašnjavaju pulmolozi.

Posebno su ugroženi deca, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom. Dodatni problem su nekvalitetni premazi koji "zadržavaju" vlagu, ali i oslobađaju isparljiva organska jedinjenja (VOC), koja mogu izazvati glavobolje, vrtoglavicu i iritaciju respiratornog trakta.

Stoga, popravka zidova nije samo pitanje izgleda, već i očuvanja zdravog životnog okruženja.

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