U kuhinji provodimo dosta vremena, pa i pored svakodnevnog čišćenja, na kuhinjskim ormarićima se stalno skupljaju nečištoće, otisci prstiju i fleke od hrane.



Na duže vreme dobijamo "musave" i prljave ormariće koje ne znamo kako da očistitmo.



Ne brinite, ne morate ni da kupujete skupa hemijska sredstva, već spas potražite u kuhinji i napravite sami sredstvo za čišćenje.



Da biste ukloniti masne fleke sa kuhinjskih ormarića biće vam potrebni samo soda bikarbona i limunov sok.



Iako su oba sastojka poznata po efikasnosti, kada se iskombinuju, savršeno su "oružje" u borbi protiv tvrdokornih mrlja.

Soda bikarbona deluje kao blagi abraziv koji ne oštećuje površine, a istovremeno neutrališe masne kiseline. S druge strane, limunska kiselina lakše čisti i uklanja prljavštinu.



U posudu dodajte 1/4 šoljice sode bikarbone, a zatim dodajte 1 kašičicu limunovog soka, piše Glossy.



Kada ste napravili smesu, nanesite je krpom na kuhinjske ormariće kružnim, širokim pokretima.



Ostavite da deluje pet minuta, pa uzmite toplu i vlažnu krpu kojom ćete prebrisati ormariće.



I uživajte u blistavo čistim ormarićima.



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