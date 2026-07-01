Umesto korišćenja jakih hemijskih sredstava, postoji i jednostavnija alternativa zasnovana na prirodnim sastojcima, a efikasno tera insekte od kuće.

Kajenski biber može delovati kao repelent jer iritira centralni nervni sistem insekata. Osim ovog začina, za pripremu smese potrebni su voda, prazna boca sa raspršivačem i malo deterdženta za pranje sudova koji pomaže da se rastvor bolje zadrži na površinama.

Za pripremu rastvora koristi se kanta u koju se sipa otprilike četiri litra vode, uz dodatak četiri kašike kajenskog bibera. Smesa se promeša, a zatim se dodaje malo deterdženta za pranje sudova.

Nakon toga ostavlja se da odstoji preko noći, pri čemu se preporučuje da bude van domašaja kućnih ljubimaca zbog kapsaicina koji može biti štetan za životinje.

Kada je smesa spremna, sipa se u bocu sa raspršivačem, po mogućstvu pomoću levka. Po želji se može procediti kako bi se uklonile veće čestice, iako to nije obavezno. Ostatak se može čuvati u zatvorenoj posudi na hladnom mestu.

Rastvor se zatim nanosi na okvire balkonskih vrata i prozora, a po potrebi i oko običnih vrata. Važno je da se čuva van domašaja dece i kućnih ljubimaca, piše Superžena.

Nakon nekoliko dana primene primetićete manje prisustvo insekata u kući, a rastvor se može koristiti i na biljkama, poput vinove loze, kako bi se smanjila pojava lisnih vaši. Za najbolji efekat preporučuje se prskanje u večernjim satima kako sunce ne bi ubrzalo isparavanje.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.