Kao efikasna metoda pominje se i mešavina sode bikarbone i sirćeta. Prvo sipajte sodu u odvod, zatim sirće. Smeša se ostavi da deluje oko 30 minuta, a zatim se sve ispere vrućom vodom.

S dolaskom toplog vremena, još je važnije redovno čistiti kućne odvode jer visoke temperature podstiču rast bakterija i širenje neprijatnih mirisa, posebno u urbanim sredinama.

Stručnjaci za kupatila savetuju redovnu upotrebu vruće vode, koja pomaže u rastvaranju masnoće i sapunskih naslaga u cevima.

Za lakše začepljenja, ovo je dovoljno, dok se za tvrdokornije preporučuje so. Dovoljno je sipati malo soli u odvod, preliti ključalom vodom, sačekati 15 minuta i ponovo isprati.

Za tvrdokornije mrlje preporučuje se druga metoda.

Smeša se ostavi da deluje oko 30 minuta, a zatim se sve ispere vrućom vodom.

Sličan efekat se postiže i šumećim tabletama za loše varenje, koje se bacaju u odvod, dodaje se sirće i sve se ispire nakon što prestane šuštanje, piše Net.hr

Može se koristiti i limunov sok, koji uklanja prljavštinu i ostavlja svež miris, dok votka pomaže u uklanjanju bakterija i neutralizaciji mirisa, koju treba ostaviti da deluje 30 minuta, a zatim isprati ključalom vodom.

