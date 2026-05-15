Pelargonijumi su odavno prestali da budu samo cveće iz bakinih tegli, a ove sezone se vraćaju kao jedan od najcenjenijih izbora za balkone, terase i baštenske kutke.

Ako postoji biljka koja može da izdrži letnje vrućine bez mnogo drame, obilno cveta i efektno izgleda, to su muškatle, i iako ih mnogi i dalje povezuju sa tradicionalnim balkonima i starim prozorima, poslednjih sezona su doživele pravi povratak.

Stručnjaci iz inicijative Pelargonium for Europe ističu da njihova najveća prednost leži u raznolikosti.

Dolaze u brojnim bojama, oblicima cvetova i tipovima rasta, tako da se mogu koristiti za pravljenje aranžmana koji izgledaju moderno, luksuzno i veoma promišljeno.

Više nisu samo klasično balkonsko cveće

Danas muškatle ne moraju da stoje u urednim redovima identičnih tegli. Izgledaju mnogo zanimljivije kada se kombinuju različite vrste: uspravne, viseće, mirisne, kraljevske i one sa dekorativnim listovima.

Uspravni geranijumi daju aranžmanu volumen i strukturu, viseći stvaraju cvetne vodopade preko ivica posuda, a oni sa dekorativnim listovima donose mirniji utisak.

Posebno su zanimljivi mirisni geranijumi, čiji listovi mogu imati note limuna, ruže ili začina, tako da terasa nije samo vizuelno lepa. Zato nije nužno potrebno imati deset biljnih vrsta za atraktivan balkon, već je dovoljno odabrati nekoliko vrsta geranijuma i igrati se njihovom visinom, bojama i teksturama, piše tportal.

Dobro se slažu i sa drugim vrstama, posebno sa biljkama koje vole sunce i ne zahtevaju previše vode. Tu se stvara najzanimljiviji efekat: balkon više ne izgleda kao niz zasađenih saksija, već kao mala, dobro dizajnirana bašta.

Za romantičan utisak, geranijumi se mogu kombinovati sa lavandom, verbenom ili mlečikom, jer unose prozračan, gotovo maglovit efekat u aranžman.

Za mediteransku atmosferu dobro se slažu sa biljem poput timijana, žalfije i ruzmarina. Ako želite dramatičniji kontrast, biljke sa tamnijim ili teksturiranim listovima, poput ukrasnog slatkog krompira ili hejhere, su dobar izbor. Njihovi listovi ističu boju cvetova i čine da crveni, ružičasti, beli ili narandžasti geranijumi izgledaju još intenzivnije.

Trik za biljke sa različitim potrebama Neke biljke izgledaju savršeno zajedno, ali ne zahtevaju istu količinu vode ili istu vrstu supstrata. U ovom slučaju, najbolje je da ih ne sadite u istu posudu, već da ih grupišete u odvojene saksije. Ovaj pristup izgleda veoma efektno na policama, ukrasnim merdevinama, niskim stolovima ili duž ivice balkona.

Prednost je što svaka biljka dobija negu koja joj odgovara, a ceo kutak i dalje izgleda harmonično. Posebno lepo izgledaju kombinacije geranijuma sa jagodama, čeri paradajzom ili malim maslinama.

Ova kombinacija cveća, korisnih biljaka i mediteranske atmosfere jedan je od najlepših načina da se čak i mali balkon pretvori u šarmantan letnji prostor. Savremeno baštovanstvo je sve više usmereno na biodiverzitet, pa je pri izboru biljaka vredno razmišljati o pčelama, leptirima i drugim oprašivačima.

Pelargonijumi mogu biti deo takvog pristupa ako se izaberu jednostavni ili poludupli cvetovi.

