Na kvantaškoj pijaci u Beogradu zabeležena je bolja ponuda kajsije i nektarine iz uvoza, što je uticalo na pad njihovih cena. Jeftinije su bile i borovnice, kruške, mandarine i nar.

Sa druge strane, rast cena evidentiran je kod grejpfruta, grožđa, kivija, pomorandži i pojedinih sorti jabuka.

Kada je reč o povrću, najveća ponuda bila je kod krastavca salatara, mladog krompira, mladog kupusa i spanaća. Iz sedmice u sedmicu raste i ponuda boranije, lubenice, dinje, paradajza i paprike iz uvoza.

Pad cena zabeležen je kod boranije, brokole, krastavca salatara, mladog kupusa, lubenice, dinje, spanaća, paprike, tikvica i zelene salate. Istovremeno su skuplji bili celer, cvekla, mladi krompir, žuti pasulj i zelje, objavio je STIPS.

Dobra ponuda na Kalenić pijaci

Na zelenoj pijaci Kalenić u Beogradu ponuda voća i povrća bila je solidna, ali prodavci navode da je promet i dalje slab.

Niže cene tokom sedmice zabeležene su kod kajsije, kruške viljamovke, celera, karfiola, dinje, paprike i špargle.

Skuplji su, međutim, bili ananas, grejpfrut, kivi, kupina, nar, krastavac salatar, ljuta paprika i zelje.

Promene cena i na pijacama u unutrašnjosti

Na zelenoj pijaci u Kikindi ponuda voća i povrća bila je solidna, ali su cene varirale u odnosu na prethodni period. Pojeftinili su banana, kivi, lešnik, karfiol i beli pasulj, dok su skuplji bili limun, kupus, paradajz i tikvice.

Kvantašku pijacu u Leskovcu karakterisala je prosečna ponuda voća i solidna ponuda domaćeg i uvoznog povrća. Rast cena zabeležen je kod kivija, mandarine, celera, praziluka i šargarepe, dok su niže cene evidentirane kod ananasa, mladog krompira, lubenice, tikvica i spanaća.

Stabilne cene u Požarevcu

Na zelenoj pijaci u Požarevcu tezge su tokom protekle sedmice bile prosečno snabdevene. U ponudi su dominirali južno voće i pojedine sorte jabuka, dok su od povrća najzastupljeniji bili krompir, crni luk, šargarepa, kupus, mladi krompir i krastavac salatar.

Kupci su mogli da pazare i karfiol, tikvice, zelenu salatu, paradajz, praziluk i brokolu, a cene poljoprivrednih proizvoda uglavnom su ostale na nivou od prethodne sedmice.

