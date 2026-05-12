U večnu raspravu oko toga da li je zdravije tuširati se ili kupati u kadi sada se uključila i mikrobiološkinja, a njen odgovor možda se neće svideti onima koji obožavaju duge, opuštajuće kupke.

Zašto se prednost daje tuširanju?

Dr Primrouz Fristoun, klinička mikrobiološkinja sa Univerziteta u Lesteru, za Dejli Mejl objasnila je u čemu je glavni problem s kupanjem u kadi. "Kada se kupate, voda se ne menja, pa zapravo samo premeštate bakterije koje se nalaze na vašem telu s jednog dela kože na drugi", rekla je.

Pročitajte OVDE kako smanjiti potrošnju struje do 6.000 dinara.

Drugim rečima, dugo natapanje u kadi možda jeste opuštajuće, ali s higijenske strane nije idealno. Telo tada ostaje u istoj vodi, zajedno s nečistoćama, mrtvim ćelijama kože i bakterijama koje se tokom kupanja ispiru s kože, piše Superžena.

Tuširanje je, s druge strane, higijenski efikasnije upravo zato što voda neprestano otiče. "Tuširanje podrazumeva stalan mlaz vode koji ispire potencijalne bacile", objasnila je dr Fristoun. Dodala je da se tuširanjem uklanja više mikroba i mrtvih ćelija kože nego kupanjem, jer kontinuirani mlaz vode stvara trenje na koži i pomaže u ispiranju nečistoća.

Jutarnje tuširanje pritom može biti posebno korisno, jer s kože uklanja znoj i bakterije koje su tokom noći mogle da se nakupe s posteljine.

Imaju li kupke ipak neke prednosti?

Uprkos tome, dr Fristoun ne smatra da se kade treba potpuno odreći. Kupke imaju svoje prednosti: mogu da pomognu u opuštanju, ublažavanju bolova, smanjenju napetosti i poboljšanju cirkulacije. Problem je u tome što su korisnije za opuštanje nego za temeljno pranje.

Zato je njen savet jednostavan: ako želite da se opustite u kadi, slobodno uživajte u kupki, ali se nakon toga kratko istuširajte. Tako ćete dobiti ono najbolje od oba sveta: opuštanje u toploj vodi i higijensku prednost tuširanja.

Skrivena opasnost u kupatilu

Kupatilo skriva još jedan često zanemaren izvor bacila, a to je kupatilski tepih. Stručnjaci iz firme Plumbworld upozoravaju da na njemu mogu da se zadržavaju vlaga i bakterije, naročito ako se ne pere dovoljno često.

Tepih upija vodu svaki put kad izađete iz tuša ili kade, čime se stvaraju idealni uslovi za razvoj buđi. To se posebno odnosi na tepihe s gumenom podlogom, koja zadržava vlagu uz pod.

Rešenje je jednostavno: kupatilske tepihe treba prati jednom nedeljno na visokoj temperaturi i dobro ih osušiti pre vraćanja u kupatilo. Ostavljanje vlažnog tepiha na podu samo doprinosi razmnožavanju bakterija i buđi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.