Povremeno treba da isturpijate pete i uklonite mrtvu kožu. Naravno da to uvek možete da uradite u salonu, a ako biste to radije izbegli, uvek postoji opcija da tretman uradite kod kuće.



Glavni sastojak koji pomaže kod mnogih problema sa stopalima je namirnica bez koje nijedna kuhinja nije potpuna – jabukovo sirće. Jabukovo sirće ima široku primenu u narodnoj medicini jer sadrži sirćetnu kiselinu. Ova jeftina namirnica ima snažno antimikrobno dejstvo.



Jabukovo sirće protiv suvih i ispucalih peta



Natopite dobro komad vate jabukovim sirćetom, pa nanesite na problematično područje. Vatu zaštitite kako ne bi spala – zavojem, lepljivom trakom ili užom čarapom – i ostavite da odstoji preko noći.



Ovaj tretman uradite više puta nedeljno dok vam koža ne omekša i potom ćete lakše skinuti višak mrtve kože.



Protiv kurjeg oka



Izmrvite 3 do 5 tableta aspirina, pa u prah dodajte kapljicu jabukovog sirćeta. Stavite smesu na kurje oko i umotajte u peškir, krpu ili zavoj i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta, pa skinite i kamenom sa stopala uklonite mrtve ćelije kože, piše Krstarica.



Protiv gljivica na stopalima



U lavor sipajte toplu vodu i jednaku količinu jabukovog sirćeta, odnosno vodu i sirće u razmeri 1:1. Potopite stopala i ostavite tako 30 minuta, a najvažnije je da ih potpuno osušite nakon što izvadite stopala iz ove kupke.



Ponavljajte svakodnevno, ali ne više od tri puta dnevno.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.