"Odrasla sam u romskom naselju. Dolazim iz siromašne romske porodice, a veći deo mog detinjstva roditelji nisu radili", priča Meri Berat, jedina Romkinja u Severnoj Makedoniji koja ima diplomu lekara.



Uz stipendiju i podršku porodice, Meri je odlučila da sledi svoj san i postane lekar. U zemlji u kojoj tek oko jedan odsto Roma uspe da završi fakultet, njen uspeh ima dodatnu težinu.

Žena koja menja sliku društva



Danas Meri radi u jednoj od najvećih državnih bolnica u Skoplju. Ima dve specijalizacije – radiologije i onkologije, i jedina je Romkinja onkolog u celoj zemlji. Mnoge iznenadi kada shvate da je ona i lekarka i Romkinja, jer predrasude su, kako kaže, i dalje prisutne.



"Često sam bila prva osoba koja je s njima razgovarala na romskom jeziku. Bili su pozitivno iznenađeni, verovatno jer nas u medicini ima vrlo malo", objašnjava Meri, piše Blic.



Njena prisutnost u bolnici nije važna samo kao profesionalni doprinos, već i kao simbol promene. Svakodnevno, svojim znanjem i pristupom pacijentima, Meri ruši stereotipe i pokazuje da uspeh ne zna za granice.





