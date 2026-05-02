Visok krvni pritisak predstavlja ozbiljan zdravstveni problem koji opterećuje srce i krvne sudove, povećavajući rizik od brojnih komplikacija. Kada je pritisak povišen, srce mora da radi intenzivnije kako bi obezbedilo normalan protok krvi, što dugoročno može dovesti do oštećenja vitalnih organa.



Upravo zato stručnjaci stalno naglašavaju značaj prevencije i pravilnih životnih navika. Ishrana igra ključnu ulogu, jer određene namirnice mogu pogoršati stanje, dok druge imaju potencijal da ga značajno poprave. Najnovija istraživanja ukazuju da jedno jednostavno piće može imati iznenađujuće snažan efekat na regulaciju krvnog pritiska.



Ishrana kao ključni faktor rizika



Nezdrave prehrambene navike, posebno unos hrane bogate solju, smatraju se jednim od glavnih uzroka hipertenzije. So podstiče zadržavanje tečnosti u organizmu, što direktno utiče na povećanje krvnog pritiska i dodatno opterećuje srce.



Ukoliko se stanje ne drži pod kontrolom, posledice mogu biti ozbiljne, od srčanog do moždanog udara. Zbog toga je važno ne samo ograničiti štetne navike, već i uvesti korisne promene u svakodnevnu ishranu.



Ipak, određene namirnice mogu imati i suprotan efekat, odnosno mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska i očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sistema.



Sok od cvekle kao prirodni lek



Prema istraživanju sprovedenom 2015. godine, napitak od korenastog povrća, konkretno soka od cvekle, pokazao se kao efikasan u regulaciji krvnog pritiska kada se konzumira svakodnevno.



Naučnici sa Univerziteta Kvin Meri u Londonu utvrdili su da dnevni unos od 250 mililitara soka od cvekle može dovesti smanjenja krvnog pritiska. Kod velikog broja učesnika vrednosti su se čak vratile u granice koje se smatraju bezbednim.



Ovi rezultati imaju poseban značaj ako se uzme u obzir da i minimalno povećanje pritiska može povećati rizik od smrtnosti usled srčanih bolesti za sedam odsto, odnosno moždanog udara za deset procenata.



Nitrati kao ključni sastojak



Efekat cvekle na krvni pritisak povezan je sa visokim sadržajem dijetalnih nitrata koje ova biljka sadrži. Upravo ovi sastojci doprinose snižavanju sistolnog krvnog pritiska i poboljšanju funkcije krvnih sudova.



Glavna autorka studije, profesorka Amrita Ahluvalia, istakla je:



- Bolesti srca i krvnih sudova, koje mogu uzrokovati srčani i moždani udar, i dalje su najveći uzrok smrti širom sveta. Međutim, za razliku od nekih drugih ozbiljnih bolesti, imamo sreću što možemo da pravimo određene promene u načinu života koje dramatično poboljšavaju zdravlje našeg srca i krvnih sudova. Ovo istraživanje pokazalo je da dnevni unos anorganskih nitrata može biti jednako učinkovit kao medicinska intervencija za snižavanje krvnog pritiska, a najbolje je to što ih možemo pronaći u cvekli i drugom lisnatom povrću, piše 24sedam.



Slične zaključke donela je i meta-analiza objavljena 2022. godine, koja je obuhvatila više studija i potvrdila da nitrati iz soka od cvekle imaju pozitivan efekat na snižavanje sistolnog pritiska. Najbolji rezultati zabeleženi su kod ispitanika koji su ovaj napitak konzumirali svakodnevno tokom 60 dana.



Osim što doprinosi regulaciji krvnog pritiska, sok od cvekle ima i dodatne benefite. On povoljno utiče na krvnu sliku, jača imunitet i podržava rad jetre, što ga čini vrednim dodatkom svakodnevnoj ishrani.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



