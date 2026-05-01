Sa prvim toplim danima stižu neželjeni "gosti" koji mogu da pokvare svaki boravak na otvorenom, ose.

Njihovo uporno zujanje i bolni ubodi izazivaju neprijatnost kod mnogih, posebno kada se pojave u dvorištu, na terasi ili balkonu. Iako ih najčešće primećujemo tokom leta, ose počinju svoju aktivnost mnogo ranije, krajem aprila.

Tada počinju da traže pogodna mesta za izgradnju svojih gnezda. U toj fazi, gnezda su mala i teško ih je primetiti, a najčešće se kriju na tavanima, ispod streha, u šupama ili u pukotinama u zidovima. Stručnjaci savetuju da je rana akcija ključna za sprečavanje da se nasele u blizini vašeg doma.

U moru saveta koji kruže internetom, jedan se posebno ističe svojom jednostavnošću i pristupačnošću. To je metoda koja ne zahteva upotrebu hemikalija, a može pomoći u smanjenju prisustva osa. Lažno gnezdo. Baštovan Iš savetuje da napravite "lažno gnezdo". Sve što vam je potrebno je obična plastična kesa i malo kanapa ili konca.

Zgužvate kesu tako da liči na gnezdo, zavežete je kanapom i okačite na vidljivo mesto (terasa, dvorište, ispod krova), piše Dnevno.hr

Ose su poznate po svojoj teritorijalnosti i izbegavaju područja gde već postoji drugo gnezdo. Ovaj trik se zasniva na ovoj njihovoj karakteristici; kada primete "lažno gnezdo", često odustaju i traže drugo mesto za boravak.

Iako ova metoda ne garantuje potpuno uklanjanje osa, može značajno smanjiti njihov broj u vašem kraju. Umesto da čekate da se problem pogorša tokom leta, preporučuje se da delujete na vreme i sprečite njihovo naseljavanje.

