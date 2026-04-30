Ispovesti

Deka izgubio novčanik, a onda se desilo nešto neočekivano

Neverovatan primer poštenja u Italiji – penzioner izgubio novčanik sa 500 evra, karticama i dokumentima, a samo pola sata kasnije dvojica mladića su mu ga lično vratila na kućnu adresu

 
Autor:  Nina Stojanović
30.04.2026.11:55
Deka izgubio novčanik, a onda se desilo nešto neočekivano
Penzioner iz mesta Sant'Anđelo di Pjove di Sako, u blizini Padove, doživeo je nesvakidašnji primer poštenja na Badnje veče, 24. decembra. Tokom kupovine sa suprugom izgubio je novčanik u kojem se nalazilo 500 evra u gotovini (oko 60.000 dinara), kreditna kartica i lična dokumenta, ali samo trideset minuta kasnije novčanik mu je vraćen.
 
Kako prenose lokalni mediji, Memo Baldan i njegova supruga Fiorela nalazili su se u obližnjem mestu Vigonovo kada je muškarac shvatio da mu novčanik nedostaje, i to u trenutku kada je trebalo da plati robu u prodavnicim piše Il Gazetino, prenosi Blic. 

Bez nade da će ga ponovo videti

Supružnici su odmah počeli da traže novčanik u blizini mesta gde su parkirali automobil, kao i u samom vozilu, ali bez uspeha.
Nakon toga odlučili su da gubitak prijave karabinjerima, ali su zatekli zatvorenu stanicu, pa su se vratili kući kako bi makar blokirali kreditnu karticu.
Upravo tada neko je pozvonio na njihova vrata.

"Zovu se Andrej i Marko, hvala im od srca"

Na pragu su stajala dvojica mladića koji su rekli da su novčanik pronašli na trotoaru u Vigonovu. Pregledali su dokumenta, pronašli adresu i odlučili da lično potraže vlasnika.

- Prošlo je svega pola sata od trenutka kada je novčanik izgubljen, a živimo šest kilometara od centra Vigonova. Znam samo da se zovu Andrej i Marko i da imaju između 30 i 35 godina. Želim još jednom da im se zahvalim - ispričala je Fiorela. 
I sam Memo Baldan nije krio emocije.
- Pronašli ste naš novčanik i vratili ga netaknutog, čak ste došli do naše kuće. Vi ste dobri i pošteni ljudi. Žao mi je samo što u toj gužvi nisam stigao da pitam za prezime - rekao je on na kraju.

Ispovesti

Deka izgubio novčanik, a onda se desilo nešto neočekivano
Deka izgubio novčanik, a onda se desilo nešto neočekivano

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

