Zelene pijace neće raditi na Uskrs u nedelju, 12. aprila, osim pijaca "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode" i "Dušanovac".

Navedene pijace će raditi od 6 do 14 časova, objavio je Beoinfo. Pijaca "OTC Miljakovac - Beogradski buvljak" će 10. i 11. aprila, raditi po uobičajenom radnom vremenu od 8 do 19 časova, dok na Uskrs, 12. aprila, kao i u ponedeljak, 13. aprila, neće raditi.

Pijaca cveća "Krnjača" radiće svim danima od 8 do 19 časova, izuzev na Uskrs, 12. aprila.

Pijaca "Dušanovac" (prodaja iz vozila) neće raditi u subotu i nedelju, 11. i 12. aprila, dok će u petak i ponedeljak, 10. i 13. aprila, raditi po ustaljenom radnom vremenu od 19 do 6 časova.

Garaže i parking-prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće na pijaci "Palilula" od 00 do 24 časa.

Na pijaci "Zeleni venac" 10, 11. i 13. aprila radiće uobičajeno od 6 do 21 čas, dok na Uskrs, 12. aprila, neće raditi.

Na pijaci "Zemun" radiće od 00 do 24 časa dok će na pijaci "Dušanovac": 10, 11. i 13. aprila raditi uobičajeno od 8 do 19 časova, a na Uskrs, 12. aprila, radiće od 6 do 14 časova.

Na pijaci "Stari Merkator" radiće od 00 do 24 časa dok će na pijaci "Banjica" 10, 11. i 13. aprila raditi uobičajeno od 6 do 21 čas.

Na Uskrs, 12. aprila, neće raditi. Na pijaci "OTC - Beogradski buvljak": 10. i 11. aprila radiće uobičajeno od 6 do 21 čas, dok na Uskrs, 12. aprila, kao i u ponedeljak, 13. aprila, neće raditi.

Na pijaci "Smederevski đeram" radiće od 00 do 24 časa.

