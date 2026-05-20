Iako su ruže među najlepšim ukrasima u svakoj bašti, ponekad same po sebi nisu dovoljne za potpuno harmoničan i zdrav ružičnjak. Stručnjaci za baštovanstvo stoga preporučuju sadnju biljaka koje će ih vizuelno upotpuniti, privući oprašivače i pomoći u zaštiti od lisnih uši, zečeva i drugih štetočina.

Među najboljim izborima su lavanda, vlašac, neven i ukrasni luk.

Zaštitite ruže i ulepšajte baštu

Vlašac je jedan od najboljih saveznika ruža jer njegov intenzivan miris odbija lisne uši. Ljubičasti sferni cvetovi takođe dodaju dodatnu boju bašti, a biljka je veoma otporna i laka za održavanje.

Ruže se često sade sa ukrasnim lukom, ili alijumima, poznatim po svojim velikim, dekorativnim cvetovima koji privlače pčele i leptire i vizuelno ispunjavaju prostor oko grmova.

Neveni nisu samo dekorativni, već i praktičan izbor jer odbijaju insekte, ali i životinje poput zečeva i jelena koje mogu oštetiti ruže.

Stručnjakinja za bašte Eva Monhajm istakla je da neveni mogu smanjiti potrebu za pesticidima, posebno ako želite prirodniji pristup baštovanstvu.

Nasturcijumi takođe igraju važnu ulogu jer privlače lisne uši na sebe, čime štite ruže. Autorka Keti Jenc preporučuje sadnju nasturcijuma u ​​toplim i sunčanim delovima bašte u blizini ruža.

Lavanda i monarda su odličan izbor za luksuzniji izgled bašte. Lavanda, sa svojim ljubičastim cvetovima, stvara elegantan kontrast ružama i odbija insekte, dok monarda privlači oprašivače i daje bašti šarene tonove.

Za popunjavanje prostora blizu tla preporučuju se lazarus i kalamint, koji stvaraju gusti zeleni pokrivač i lepo se uklapaju u leje ruža, piše tportal.

Koreopsis ili paprat devičanska vlas je odličan izbor za dugotrajno cvetanje, jer pruža boju čak i kada ruže nisu u punom cvetu.

