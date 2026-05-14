I premda bi trebalo da jedete sve vrste citrusa, jedan se posebno izdvaja i može se reći da je najzdravije citrusno voće.



Prema rečima nutricionistkinje Kristen Karli, najzdraviji citrusi su narandže.



One su neverovatno bogate vitaminom C, čak ga više imaju nego jabuke, limun i jagode.



To uopšte nije zanemarljivo budući da je vitamin C moćan antioksidanas i posebno važan za zdravlje imunog sistema.



Pomorandže sadrže i hesperidin, jedinstveno biljno jedinjenje koje se nalazi u citrusima. Hesperidin je antioksidans, što znači da može pomoći u zaštiti zdravih ćelija od oksidativnog stresa.



Takođe je pokazano da ovo jedinjenje reguliše krvni pritisak i holesterol u krvi (dva ključna faktora za zdravlje srca) i štiti nervni sistem od upale, potencijalno držeći neurodegenerativne bolesti na odstojanju.



Konačno, pomorandže su pune folata, poznatog i kao vitamin B9.



- Vitamin rastvorljiv u vodi igra ključnu ulogu u rastu i razvoju ćelija, što ga čini posebno važnim tokom trudnoće- kaže Karli.



Takođe je važan u dobro uravnoteženoj ishrani, jer može pomoći i u podršci zdravlju srca kod odraslih.



Jedna pomorandža srednje veličine ostvaruje 6 odsto vaših dnevnih potreba, dok porcija od 225 grama na 100 odsto soka od pomorandže obezbeđuje 15 odsto, piše Glossy.



Pomorandže možete da jedete kao sirove, sa ostalim voćem, kako ih najčešće i jedemo. Potom, možete da ih koristimo kao dresing. Sok od pomorandže koristite umesto sirćeta ili limunovog soka.



Od pomorandži možete da napravite i smuti i tako uneti hranljive sastojke. Možete ih jesti i u voćnoj salati, a možete pripremiti i neki od voćnih dezerta sa ovim voćem.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



