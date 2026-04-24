Slučaj je ponovo otvorio pitanje koliko su kupci zapravo upoznati sa zakonima zemlje u koju naručuju robu, ali i koliko su svesni potencijalnih rizika jeftine onlajn kupovine.

Prema pisanju stranih medija, 71-godišnji muškarac želeo je da naruči kišobrane, ali mu je nedostajao mali iznos do minimalne vrednosti za besplatnu dostavu. Platforma mu je tada automatski ponudila dodatne proizvode, među kojima su bili i uređaji koji se u pojedinim državama tretiraju kao zabranjeni predmeti.

Kako je kasnije objasnio pred sudom, smatrao je da je reč o bezazlenim rekvizitima ili igračkama. Međutim, prema švajcarskim propisima, određene vrste ovakvih predmeta svrstavaju se u kategoriju zabranjene opreme, zbog čega je pošiljka zaplenjena, a protiv njega pokrenut postupak, Blick.ch.

Iako je prvostepenom odlukom oslobođen odgovornosti, tužilaštvo je uložilo žalbu, pa se slučaj sada razmatra na višem sudu.

Sve više spornih proizvoda iz onlajn kupovine

Stručnjaci upozoravaju da slični slučajevi nisu retkost. Problem je u tome što proizvodi dostupni na globalnim platformama ne moraju uvek biti usklađeni sa zakonima svake pojedinačne države.

Posebno su rizične sledeće kategorije proizvoda:

Predmeti koji liče na oružje ili imaju posebne dodatke

Ako proizvod izgledom ili funkcijom podseća na pravo oružje, može podleći posebnim zakonima, čak i ako je kupljen kao igračka ili rekvizit.

Pirotehnički proizvodi i dimni efekti

Popularni rekviziti sa društvenih mreža često ne zadovoljavaju lokalne bezbednosne standarde.

Kopije poznatih brendova

Kupovina lažne robe može dovesti do pravnih zahteva za naknadu štete, naročito u zapadnoevropskim zemljama.

Električni uređaji nepoznatog porekla

Pored bezbednosnih rizika, pojedini uređaji mogu biti zabranjeni za uvoz ili upotrebu.

Lekovi i suplementi kupljeni preko interneta

Postoji veliki rizik da ne zadovoljavaju zdravstvene standarde ili da su neproverenog sastava.

Zašto su onlajn kupovine rizične

Stručnjaci za potrošačka prava ističu da problem često nastaje jer globalne platforme funkcionišu po drugačijim pravilima od lokalnih prodavaca. Kupci često nisu svesni da odgovornost za uvoz snose lično, bez obzira na to gde je proizvod kupljen.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: