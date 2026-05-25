Hortenzije su među najlepšim ukrasima bašte, ali njihovo raskošno cvetanje se ne dešava samo od sebe.

Krajem maja biljke intenzivno rastu, razvijaju pupoljke i jače reaguju na nedostatak vode, prejako sunce, nepravilno orezivanje i neadekvatnu ishranu. Ako hortenzija ima mnogo listova, ali malo pupoljaka, ili ako listovi brzo opadaju čim se zagreje, moguće je da metod nege nije pogodan za nju.

Dobra vest je da se većina grešaka može izbeći na vreme.

1. Orezivanje u pogrešno vreme - ovo je jedna od najskupljih grešaka. Neke hortenzije cvetaju na starim izdancima, tako da orezivanje u jesen, zimu ili rano proleće može ukloniti pupoljke koji bi trebalo da se otvore leti.

Stoga ne treba slepo orezivati krajem maja. Uklanjajte samo suve, polomljene ili očigledno mrtve grane. Ako niste sigurni koju vrstu hortenzije imate, bolje je sačekati nego rizikovati cvetanje.

2. Previše sunca tokom najtoplijeg dela dana - hortenzija voli svetlost, ali mnoge sorte ne mogu da podnesu puno sunca ceo dan. Jutarnje sunce i lagana popodnevna senka su idealni.

Ako su izloženi jakom suncu od podneva pa nadalje, listovi mogu da klonu, ivice se osuše i biljka se iscrpljuje baš kada bi trebalo da proizvodi cvetove.

3. Površinsko zalivanje - kratko i često zalivanje može izgledati korisno, ali obično vlaži samo gornji sloj zemlje. Korenje tada ne dobija dovoljno vlage, a biljka postaje osetljivija na toplotu. Bolje je zalivati ređe, ali obilnije, kako bi voda dublje dospela do korena.

U toplijim danima, kraj maja će brzo pokazati da li je hortenziji potrebno više vlage.

4. Stalno vlažno zemljište - hortenzija voli vlagu, ali ne voli da stoji u vodi. Ako je zemljište teško, zbijeno ili ako se saksija ne drenira dobro, korenje može početi da truli i biljka može oslabiti.

Kod hortenzija u saksijama, budite posebno oprezni da ne dozvolite da voda stoji u podlozi. Zemlja treba da bude vlažna, ali ne i vlažna.

5. Prekomerno đubrenje - previše đubriva, posebno bogatog azotom, može podstaći snažan rast lišća, ali ne i cvetova. Rezultat je veliki, zeleni grm koji izgleda zdravo, ali ne cveta.

Bolje je biti umeren krajem maja. Hortenzijama obično više koristi sloj komposta ili malča nego agresivno đubrenje.

6. Zanemarivanje hortenzija u saksijama - hortenzije u saksijama se brže suše od onih posađenih u bašti. Njihovo korenje ima manje prostora, a zemlja se brže zagreva na suncu.

Zato ih treba češće proveravati, posebno u vrućim danima. Ako je gornji sloj zemlje suv, a posuda svetla, vreme je za zalivanje.

7. Preskakanje malča - malč je jednostavan trik koji može mnogo pomoći hortenzijama. Sloj kore, komposta ili usitnjenog lišća zadržava vlagu, štiti korenje od naglih promena temperature i smanjuje rast korova. Jedino što je važno jeste da malč nije zbijen uz stabljiku.

Ostavite malo prostora oko osnove biljke da biste sprečili truljenje.

8. Ignorisanje prvih znakova stresa - opalo lišće, suvi rubovi, žutilo ili slab rast nisu detalji koje treba ignorisati. Hortenzije brzo pokazuju da nešto nije u redu sa njima, a kraj maja je idealno vreme za reakciju pre letnjih vrućina, piše tportal.

Ako biljka svakodnevno vene, proverite položaj, vlažnost zemljišta i drenažu. Ako ima puno listova, ali nema pupoljaka, problem može biti u orezivanju ili hranjenju.

Uz malo nege, hortenzije krajem maja mogu dobiti sve što im je potrebno za bujnu sezonu. Ključ je jednostavan: ne secite bez provere, zalivajte duboko, zaštitite ih od najjačeg sunca i ne preterujte sa đubrivom.

