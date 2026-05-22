Sporazumi se odnose na osiguranike sa stažom u dve države i jačanje saradnje nadležnih institucija.



Na sastanku su potpisani Memorandum o razumevanju između ove tri institucije, kao i Sporazum o elektronskoj razmeni podataka i Protokol o obrascima između Fonda Ruske Federacije i Zavoda za socijalno osiguranje Srbije.



Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović istakao je da se radi o nastavku saradnje iz 2017. kada je u Moskvi potpisan sporazum između dve zemlje i dva fonda, a koji je stupio na snagu 2019. godine.



"To nam je bila i osnovna platforma za nastavak saradnje i potpisivanje ova tri veoma važna dokumenta. Probaćemo da napravimo korak više ka saradnji između dva fonda, koja će imati ogromne benefite i za naše ljude koji primaju penzije iz Ruske Federacije, ali i za državljane Rusije koji primaju penzije iz Srbije", rekao je Ognjenović, piše Alo.



Predsednik Fonda za penzijsko i socijalno osiguranje Ruske Federacije Sergej Aleksandrovič Čirkov kaže da su potpisani dokumenti važni pre svega zbog dobrobiti ljudi koji su radili u Rusiji i Srbiji.



"Sada će način dodeljivanja penzija i donošenje rešenja o izdavanju penzija, biti mnogo lakši jer će biti u elektronskom obliku. To će biti značajno kako bismo mogli da razmenjujemo naša iskustva, da poboljšavamo našu saradnju i u Ruskoj Federaciji i u Srbiji", rekao je Čirkov.



Vršilac dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje Srbije Zoran Panović kaže da će Sporazum o elektronskoj razmeni podataka omogućiti elektronsku razmenu podataka sa kolegama iz Rusije.



"Ta elektronska razmena podataka je veoma značajna ne samo za dva fonda, već i za naše korisnike i osiguranike, odnosno građane dve države, s obzirom da će u jednoj ubrzanoj proceduri, na jednostavniji i brži način, moći da se razmenjuju svi podaci koji su bitni za ostvarivanje njihovih prava - od potvrda o životu do rešenja o penziji", objasnio je Panović.



Tokom sastanka razgovarano je i o unapređenju međusobne saradnje, efikasnijoj razmeni podataka i daljem razvoju sistema socijalnog osiguranja.



Sagovornici su ocenili da potpisani dokumenti predstavljaju važan korak jačanju institucionalne saradnje i razmeni iskustava u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.



