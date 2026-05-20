Kako se navodi u saopštenju, svečani doček svetinje u Vaznesenjskoj crkvi, kako je planirano, biće u 17.00 časova.

Na beogradskom aerodromu svetinju će uz crkvene i državne počasti, kako je juče najavljeno, dočekati patrijarh srpski Porfirije sa najvišim crkvenim i državnim velikodostojnicima, a pojas Presvete Bogorodice biće postavljen na blagosiljanje naroda sve do 29. maja do podne.

Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice.

Pročitajte OVDE o dilemi koja muči mnoge vernike - gde okačiti ikonu?

Sveti velikomučenik knez Lazar Kosovski je 1371. godine poklonio ovaj Časni pojas manastiru Vatopedu na Svetoj Gori Atonskoj, gde se ova velika svetinja čuva od tada do danas.

Iz neobičnog poštovanja i ljubavi svetogorskih monaha prema Presvetoj Bogorodici, još od davnina iznedrena je tradicija da se poklonicima, na njihovu molbu, daju komadići trake koja se osveštava na samom pojasu Presvete Bogomajke za blagoslov i duhovno ukrepljenje - jačanje duše i vere.

Ovaj običaj neće biti prekidan ni u Spomen-hramu Svetog Save na Vračaru, gde će se vernima, koji zatraže, davati deo platnene trake osveštane na samom Časnom pojasu Bogorodičinom.

