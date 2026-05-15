Podaci pokazuju da se čak 20 odsto domaćinstava bori sa buđi, upornom napašću koja prevazilazi narušavanje estetike doma.

Buđ ispušta opasne spore koje mogu izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe, a posebno su ugrožene osobe koje već pate od astme ili raznih alergija. Kada primete problem, mnogi u panici posežu za brzim, ali potpuno pogrešnim rešenjima poput agresivnih izbeljivača.



Korišćenje ovakvih sredstava deluje samo privremeno jer buđ vizuelno bledi i postaje manje primetna, ali zapravo ostaje duboko ukorenjena u materijalima poput drveta, silikona i zidova, zbog čega se problem veoma brzo vraća.



Još jedna uobičajena zabluda je pokušaj "prženja" buđi pojačanim grejanjem. Ukoliko se uz dodatnu toplotu ne obezbedi promaja i odlična ventilacija, postiže se kontraefekat, jer vlaga usled toplote brže isparava, ali ostaje zarobljena unutar prostorija i stvara savršenu klimu za još brži rast gljivica.



Pravi uzrok buđi u kući gotovo nikada nije loša higijena, već konstantna vlaga, slaba provetrenost i kondenzacija. Upravo zbog toga su proleće i leto najidealniji periodi za ozbiljnu akciju, jer više spoljne temperature omogućavaju da vlaga znatno brže ispari iz zidova, podova i temelja, dajući vašem domu šansu da se zaista temeljno i dubinski osuši.

Kako na prirodan način ukloniti buđ

Sirće i soda bikarbona kao da su stvorene za sve probleme u domu, pa tako i za buđ.



Soda bikarbona predstavlja jedno od najdelotvornijih prirodnih sredstava protiv buđi. Njena alkalna priroda pomaže u neutralizaciji kiselina koje buđ proizvodi, a istovremeno deluje kao prirodni dezinficijens. Za najbolje rezultate, sodu bikarbonu treba pomešati sa sirćetom ili vodom do stvaranja paste. Ova pasta se nanosi direktno na zahvaćene površine i ostavlja da deluje nekoliko sati pre nego što se ukloni.



Belo sirće takođe je odličan način da se otarasite crnih mrlja sa zidova. Očistite buđ sa sirćetom i sačekajte da sve deluje nekih sat vremena. Nakon toga očistite vlažnom krpom deo koji je tretiran. Ovo ponavljajte nekoliko puta ovog proleća kako biste bili sigurna da se buđ skroz uklonila sa zida, čak i oni delovi koji nisu toliko jasno vidljivi okom.

Zašto se ne treba setiti buđi ponovo na jesen

Ako odlučite da sačekate jesen ili zimu da biste reagovali, niže temperature će mnogo duže zadržavati vlagu, što maksimalno otežava njeno potpuno uklanjanje. Kako ističe Ričard, stručnjak za kontrolu ovih problema, zimi se zapravo borimo isključivo sa simptomima jer je tada već prekasno, dok proleće nudi pravu priliku za trajno otklanjanje samog uzroka, piše Žena.



Da biste se jednom zauvek rešili buđi, iskoristite ove tople prolećne dane da drastično poboljšate ventilaciju u svom domu, pronađete sva mesta gde curi voda i detaljno osušite zidove i podove. Samo rešavanje pravog izvora vlage, često uz pomoć profesionalaca koji će precizno detektovati problematična mesta, garantuje da se ove opasne i ružne mrlje više nikada neće vratiti na vaše zidove.



Ovaj tekst ima informativni karakter i nije stručno lekarsko mišljenje. U vezi sa zdravljem i brigom o zdravlju, konsultovati se sa svojim lekarom.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.