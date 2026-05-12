Paradajz je prilično osetljiv i potrebno mu je dosta hranljivih materija tokom proleća ako želite da kasnije u sezoni proizvede bogatu žetvu.

Tokom ovog perioda, biljka razvija stabljike, i ako su dovoljno jake, moći će kasnije da proizvedu mnogo velikih plodova. Međutim, ako ne dobiju dovoljno hranljivih materija u aprilu, stabljike će ostati tanke i slabe, što znači da neće imati snage da razviju velike i sočne paradajze koje baštovani žele, piše Miror.

Talog kafe za uzgoj paradajza Baštovan Džim Kompeti je otkrio da je jedan od najboljih načina za uzgoj jakih stabljika paradajza korišćenje ostataka koje većina domaćinstava ima u svojoj kuhinji.

"Talog kafe može pomoći paradajzu na više načina. Pre svega, talog koji ostane nakon što napravite jutarnju kafu sadrži razne hranljive materije koje paradajz voli", objašnjava Kompeti.

Talog kafe može se koristiti kao đubrivo za paradajz zbog visokog sadržaja azota, koji je neophodan za zdrav i snažan rast biljaka.

Takođe može poboljšati strukturu zemljišta, omogućavajući paradajzu da brže razvije koren i zadrži više vlage tokom letnjih meseci.

Paradajzu je potrebno redovno zalivanje, a zanemarivanje ovoga je jedan od najčešćih razloga zašto plodovi ne rastu tako veliki i razvijeni kao što bi trebalo.

Dodavanje taloga kafe ne samo da podstiče rast korena, već i pomaže zemljištu da zadrži vlagu i postane blago kiselo, što stvara idealne uslove za rast paradajza.

Jedan od razloga zašto baštovani posipaju korišćeni talog kafe oko paradajza je njegova prirodna sposobnost da odbije puževe, jer ih gorak miris odbija i smanjuje verovatnoću da se približe biljkama.

Kako koristiti talog kafe

Najlakši način je da se talog kafe pomeša sa zemljištem prilikom sadnje paradajza u podignute gredice ili kontejnere, što biljkama obezbeđuje hranljive materije od samog početka rasta.Ako je paradajz već posađen, dovoljno je posuti tri do četiri kašike kaše po zemljištu oko osnove svake biljke.

Nakon dodavanja kaše, paradajz treba dobro zaliti kako bi hranljive materije prodrle u zemljište, gde će postepeno delovati kao đubrivo i podsticati rast tokom celog proleća.

Važno je napomenuti da prirodna đubriva poput taloga kafe mogu biti veoma jaka, a prekomerne količine mogu dovesti do prekomernog đubrenja, što uzrokuje da biljke razviju više stabljika, a manje plodova. Dovoljno je nekoliko kašičica kaše po biljci, a jedna primena u proleće je dovoljna da se iskoriste sve njene blagodati tokom celog leta.

