Iako je poznata kao kraljica jesenjih bašta, pripreme za njeno raskošno cvetanje počinju u proleće, zbog čega smo je izabrali za našu biljku nedelje.

Sada je idealno vreme za sadnju krtola koje će, sa dolaskom kasnog leta, pretvoriti bašte u spektakl boja.

Ova biljna vrsta, poreklom iz planinskih regiona Meksika, s pravom se smatra jednom od najcenjenijih ukrasnih biljaka na svetu.

Njena sposobnost da cveta dugo, od sredine leta do prvih mrazeva, čini je nezaobilaznim elementom u dekoraciji bašte tokom kasnog leta i jeseni, piše Nature Hills.

Raznolikost cveća i dugo vreme cvetanja Ključni razlog popularnosti dalija je njihova izuzetna raznolikost.

Sa više od 50.000 registrovanih kultivara, malo biljnih vrsta nudi takav raspon oblika, veličina i boja.

Prečnik cvetova varira od minijaturnih, veličine nekoliko centimetara, do veoma velikih, koji mogu preći 30 centimetara i kolokvijalno se nazivaju "veličina tanjira".

Paleta boja pokriva gotovo ceo spektar, od bele, preko pastelno ružičastih i žutih tonova, do intenzivnih narandžastih, tamnocrvenih i gotovo crnih nijansi.

Vredno je napomenuti da u spektru nedostaje samo čisto plava. Pored vizuelne privlačnosti, dalije su cenjene i zbog duge sezone cvetanja, koja neprekidno traje do prvog jakog mraza.

To ih čini izuzetno pogodnim za upotrebu kao rezano cveće. Dodatna prednost je što redovno uklanjanje uvelog cveća ili sečenje cveća za vazu podstiče biljku da formira nove pupoljke.

Kao rezano cveće, dalija ostaje sveža u vazi do nedelju dana, doprinoseći tako estetici enterijera.

Gajenje i specifičnosti nege Međutim, gajenje dalija nosi i određene izazove. Njihov primarni nedostatak je osetljivost na niske temperature.

Pošto su tropskog porekla, dalije ne mogu da podnesu mraz, što uzrokuje brzo truljenje nadzemnog dela biljke.

U kontinentalnoj klimi to znači da krtole ne mogu da prezimi u zemljištu. Zbog toga, svake jeseni, nakon prvog mraza, krtole treba pažljivo izvaditi iz zemlje, očistiti i čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu, zaštićenom od mraza, do sledeće sezone sadnje.

Dodatni izazov predstavljaju visoke sorte. Njihove stabljike, uprkos debljini, mogu biti krhke i sklone lomljenju pod težinom velikih cvetova ili zbog nepovoljnih vremenskih uslova poput jakog vetra ili kiše.

Zbog toga je neophodno obezbediti potporu, na primer u obliku kolaca ili kaveza, kako bi se održala stabilnost i zdravlje biljke.

Preporučuje se postavljanje potpora prilikom sadnje kako bi se izbeglo kasnije oštećenje krtola i korenovog sistema.

Toksične za kućne ljubimce

Pored estetske vrednosti, dalije imaju i druge, manje poznate karakteristike. Treba napomenuti da su određeni delovi biljke blago toksični za kućne ljubimce; konzumiranje lišća ili krtola od strane pasa i mačaka može izazvati blage gastrointestinalne smetnje.

U bašti su takođe podložne napadima štetočina, posebno puževa, koje privlače mladi izdanci. Istorija dalija je izuzetno bogata.

Asteci su je koristili ne samo u ukrasne svrhe, već i kao izvor hrane, s obzirom na jestivost njenih krtola, dok su šuplje stabljike korišćene kao vodovodne cevi. Biljka je dobila ime po švedskom botaničaru Andersu Dalu, koji ju je prvobitno klasifikovao kao povrće.

Dalija je zvanično proglašena nacionalnim cvetom Meksika 1963. godine, a u floriografiji simbolizuje unutrašnju snagu, eleganciju i kreativnost.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.