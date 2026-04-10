Ona je napomenula da su prethodne nedelje kiša i grad samo nakratko uticali na smanjenje koncentracija svih alergenih polena u vazduhu.

"U aprilu očekujemo polen drvenastih biljaka u vazduhu. Polen breze je najjači alergen u ovom periodu. On ujedno ima najjači alergeni potencijal u periodu polinacije drveća. Pljuskovi su smanjili ukupnu količinu polena u vazduhu, ali toplo vreme izaziva visoku vlažnost što će dovesti do pucanja istih", rekla je Ljubičićeva.

Kako je dodala, takođe, u vazduhu je prisutan polen jasena, javora, hrasta, graba, platana, vrbe.

"U aprilu posebnu pažnju treba da obrate osobe alergične na polen trave i breze i jave se lekarima alergolozima", istakla je ona.

Podatke o vrstama i koncentracijama polena u vazduhu sugrađani mogu pratiti na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.sepa.gov.rs i Android aplikaciji polen Srbija.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.