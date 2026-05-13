Analize tržišta nekretnina pokazuju da postoje periodi tokom godine kada su prodavci znatno spremniji da spuštaju cene, dok u drugim mesecima jaka konkurencija među kupcima praktično eliminiše prostor za pregovore.

Proleće donosi najveću konkurenciju

Mart, april i maj tradicionalno su najaktivniji meseci na tržištu nekretnina.

Tokom proleća raste broj oglasa, ali i broj kupaca. Posebno su aktivni:

kupci iz inostranstva

porodice koje žele useljenje pre leta

investitori i keš kupci

U takvoj atmosferi prodavci imaju više ponuda i manji motiv da spuštaju cenu.

Kupci koji nemaju unapred definisan budžet ili rešeno finansiranje često gube dobre prilike ili plaćaju više nego što su planirali.

Jesen donosi ozbiljnije kupce

Septembar, oktobar i novembar predstavljaju drugi veliki talas aktivnosti.

Nakon letnjih odmora kupci ulaze odlučnije u proces kupovine, svesni da žele da završe posao do kraja godine.

U ovom periodu posebno raste interesovanje za manje stanove i garsonjere, zbog povećane tražnje za izdavanjem i dolaska studenata.

Januar i jul – najbolji period za pregovore

Najmirniji meseci na tržištu nekretnina su januar i jul.

Januar je sporiji zbog praznika i slabije aktivnosti, dok jul donosi godišnje odmore i manji broj kupaca na tržištu.

Upravo tada prodavci često postaju spremniji na popuste.

Stanovi koji nisu prodati tokom prethodnih meseci češće ulaze u ozbiljnije pregovore, što kupcima ostavlja veći prostor za spuštanje cene.

Za one koji imaju spreman budžet i rešeno finansiranje, ovo može biti najbolji trenutak za kupovinu, piše Kurir Biznis.

Šta pokazuju podaci tržišta

Podaci Republički geodetski zavod potvrđuju da tržište nekretnina nastavlja rast.

U trećem kvartalu 2024. godine realizovano je 11.473 kupoprodajnih ugovora za stanove, što je rast od 16,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupna vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji tokom 2025. dostigla je 8,1 milijardu evra.

Prosečna cena stanova u 2025. godini iznosila je 89.977 evra, odnosno 1.719 evra po kvadratu.

Tajming jeste važan, ali nije presudan

Iako sezonski trendovi mogu pomoći kupcima, stručnjaci upozoravaju da dobra priprema ostaje najvažniji faktor.

Kupac koji ima jasno definisan budžet, spremno finansiranje i precizne kriterijume često može proći bolje i u „skupljim“ mesecima nego neko ko čeka idealan trenutak bez plana.

