Jedan veliki ljubitelj biljaka nedavno je otkrio na koji način biljka dobija optimalnu količinu vode i kako možete da zaštitite one biljke koje ne vole vodu na lišću.

Bred Kaning otkrio je da je najbolji način za zalivanje biljaka kod kuće "odozdo nagore". Ovaj 29-godišnji grafički dizajner i ljubitelj biljaka iz Australije podelio je video u kom 'zaliva' biljku u saksiji tako što vodu sipa u donju posudu, a ne direktno na biljku, piše Mondo.

Ova jednostavna metoda naziva se "zalivanje s dna" i smatra se kao ravnomerno zalivanje, a čini koren jačim jer on raste prema vodi. Biljke u ovom slučaju apsorbuju tačnu količinu vode koja im je potrebna, pa se pritom ne natapa tlo, a mnogi tvrde da ova metoda pomaže i u sprečavanju komarca kao kod prekomernog zalivanja.

"Zalivanje sa dna. Jeste li ikada čuli za to? To je kada uzmete biljke, potopite ih u vodu i tako ih 'zalijete'", rekao je Bred u videu.

"Prilično je jednostavno, samo uzmite činiju s vodom i stavite biljku u nju. Samo pripazite da činija nije puna vode. Dakle, postoji nekoliko različitih razloga zašto bi to trebalo da uradite. Naime, neke biljke zapravo ne vole vodu na lišću, a kod zalivanja biljaka s dna biljke uzimaju samo ono što im je potrebno te se sva voda upija i ulazi u male uglove i korenje", objasnio je Bred.

On predlaže da ostavite biljku u posudi s vodom oko 10 minuta.

"Da ste dobro zalili biljku, znaćete po tome što će zemlja nakon nekog vremena postati vlažna, pa ponekad ovo zalivanje može potrajati i malo duže, ali počnite zalivanjem ili potapanjem od 10 minuta. Ako predugo držite biljku u vodi, korenje će da istruli, pa je držite u vodi dok ne osetite vlažnost na vrhu zemlje", rekao je.

Probajte, ne zvuči loše.

