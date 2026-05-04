Stručnjak za bašte i popularni TV voditelj Džo Svift otkrio je jednostavnu tehniku koja će osigurati da će vaši jorgovani cvetati sledeće godine.

Jorgovani su cvetni žbunovi, a ponekad i mala drveća, poznati po mirisnim ljubičastim, ružičastim, belim ili plavim cvetovima koji se obično pojavljuju u proleće i dodaju poseban šarm svakoj bašti.

Oslanjajući se na svoje bogato baštovansko iskustvo, voditelj popularne emisije "Svet baštovana" kaže da su jorgovani jedna od njegovih omiljenih biljaka.

"Postoji nešto divno u tome da uhvatite biljku u njenom kratkom vrhuncu, dragocenu nedelju ili dve pre nego što završi godinu. Tako se osećam prema jorgovanima, koji obično cvetaju oko dve do tri nedelje", rekao je on.

Blagovremena rezidba je ključna

Pravilna rezidba je ključni korak u podsticanju cvetanja, a najvažnije je odabrati pravo vreme. Rezidba treba da se obavi odmah nakon što cvetovi izblede. Ako čekate do kasnog leta, jeseni ili zime, rizikujete da uklonite grane koje su već formirale cvetne pupoljke za sledeću sezonu, što često rezultira slabim ili nikakvim cvetanjem.

"Kada vaš jorgovan dostigne visinu od oko dva metra, lagano ga orezivati svake godine nakon cvetanja kako biste razvili lepo uravnotežen okvir stabljike. Malo ga proredite uklanjanjem slabih, tankih izdanaka, neproduktivnih i isprepletanih grana i svih izdanaka od osnove. Odsecite dugačke stabljike do dva lista, ostavljajući grane debljine olovke. Ovo bi trebalo da mu pruži dobar bujni cvet sledeće godine", kazao je on, piše Net.hr

Šta raditi sa starim, zapuštenim grmom jorgovana?

Ako je vaš jorgovan star, deformisanog oblika, prevelik, pregust ili ne cveta dobro, Svift sugeriše da mu je možda potrebno "značajno orezivanje".

Ovaj proces je poznat i kao podmlađivanje biljke i zahteva malo drastičniji pristup. U takvim slučajevima, preporučuje se da se cela biljka oreže na visinu od 15 do 20 centimetara od zemlje. Najbolje je to uraditi u proleće, poželjno rano u sezoni.

"Da, izgubićete cvetove te godine. Ali ovo jako orezivanje će podstaći rast mnogih novih izdanaka. Otprilike u isto vreme sledeće godine, izaberite i zadržite nekoliko jakih, zdravih izdanaka da biste formirali novi okvir, a sve ostale uklonite do nivoa tla", dodao je on.

Dodatni saveti za zdrave i bujne jorgovane

Pored pravilnog orezivanja, važno je znati da su jorgovani veoma izdržljive biljke. Svift ističe da se dobro nose sa ekstremnim temperaturama, uspevaju u većini vrsta zemljišta, sa izuzetkom veoma kiselih, i dobro podnose zagađenje. Potrebno im je najmanje šest sati sunca dnevno za dobar rast.

Jedan od uobičajenih problema koji može izazvati slabo cvetanje, pored nepravilnog orezivanja, jeste prekomerno đubrenje azotom, koje podstiče rast lišća na račun cvetova. U ovom slučaju, preporučuje se da se biljka hrani đubrivom bogatim fosforom u proleće kako bi se podstaklo cvetanje. Jorgovani nisu samo ukrasne biljke.

Njihovi cvetovi i listovi se koriste u narodnoj medicini, a simbolizuju ljubav, što ih čini popularnim izborom za bukete i poklone. Poslednjih godina, takođe je primećen rastući trend uzgoja patuljastih sorti u kontejnerima, što ih čini dostupnim za manje bašte, balkone i terase.

