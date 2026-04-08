Naime, anemija dovodi do pada imuniteta, pa dolazi do slabe koncentracije i cirkulacije.



Nekada se znalo da pred zimu treba spremiti sirup za jačanje krvne slike, a samim tim za sprečavanje pada imuniteta.



U krvnoj slici nije važan samo broj crvenih krvnih zrnaca, već i nivo hemoglobina. Ako je hemoglobin na niskom nivou, prenos kiseonika će biti smanjen, a to će na kraju uzrokovati anemiju.



Zato vam predstavljamo recept za pripremu prirodnog eliksira koji značajno povećava broj eritrocita i pozitivno utiče na ukupnu krvnu sliku.



Ne odlažite pripremu ovog drevnog prirodnog leka koji su naše bake i prabake pripremale za porodilje i za osobe koje se oporavljaju od teških bolesti.



Sastojci:



– 200 ml meda



– 200 g oraha



– 200 g suvog grožđa



– 200 ml soka od šargarepe



– 200 ml soka od cvekle



– 2 limuna

Priprema:



Operite limun, prepolovite ih i iz svake polovine uklonite semenke. Sameljite ih zajedno sa korom, osim ako nije poprskana, pa masu stavite u staklenu teglu od jednog litra. Zatim dodajte med, sok od cvekle i šargarepu i sve dobro izmešajte. Zatim dodajte mlevene ili sitno seckane orahe i suvo grožđe i ponovo promešajte.



Navedena količina sastojaka obezbediće vam jedan kilogram ukusne i zdrave mešavine. Pripremljeni eliksir čuvajte u tegli u frižideru. Uzimajte po jednu kašiku ove mešavine pre svakog obroka, tri puta dnevno, piše Krstarica.



Još jedna dobra stvar kod ovog leka je da nema nuspojava. Bićete puni energije, a nakon dve nedelje korišćenja proverite krvnu sliku – sigurno ćete biti pozitivno iznenađeni.



Ovaj tekst ima informativni karakter i nije stručno lekarsko mišljenje. U vezi sa zdravljem i brigom o zdravlju, konsultovati se sa svojim lekarom.



