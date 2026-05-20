Niko ne voli pomisao da moljci uništavaju njihove omiljene komade odeće, ali postoji veoma jednostavan način da se ove štetočine drže podalje.
Dok se karanfilić i lavanda dugo smatraju efikasnim lekovima, pokazalo se da drugi pristup mnogo bolje deluje u sprečavanju rupa na vašoj odeći. Dolaskom toplijih dana, stručnjaci su izdali nove smernice kako bi pomogli ljudima jer moljci mogu biti značajan problem u maju.
Možda niste znali, ali maj se smatra jednom od vrhunaca sezone moljaca, označavajući pravi početak njihove sezone, pa je važno biti oprezan.
Pravi krivci nisu oni koje vidite kako lete okolo Ako se spremate da odložite svoju vunenu odeću za sledeću zimu, sprečavanje zaraze moljcima je verovatno visoko na vašoj listi prioriteta. Ali prema rečima stručnjaka za suzbijanje štetočina Adama Džusona, osnivača Merlin Envajronmental, većina nas pristupa problemu na pogrešan način.
"Dok vidite moljca kako leti oko vašeg ormara, gotovo sigurno se već izlegao, hranio i krenuo dalje. Pravi krivci su larve moljca", istakao je Džuson.
Životni ciklus moljca za odeću sličan je životnom ciklusu bilo kog drugog leptira: jaje, larva, lutka, a zatim odrasli moljac.
"Ako ste ikada čitali 'Veoma gladnu gusenicu', znaćete da je larvalna faza ta koja uzrokuje probleme. Kada se izlegu, larvama je potrebna hrana, a one se hrane prirodnim vlaknima", dodao je on.
Loša vest je da su larve toliko male da verovatno nećete imati pojma da imate zarazu dok ne prođu kroz fazu hranjenja, do kada će vaša odeća već biti oštećena, piše Dejli Star.
Šta privlači moljce?
Nisu sve tkanine u opasnosti. Larve moljaca preferiraju prirodna vlakna poput vune, kašmira i svile jer sadrže keratin, protein koji se takođe nalazi u ljudskoj kosi i koži.
Sintetički materijali, s druge strane, ne sadrže keratin, što ih čini mnogo manje sklonim oštećenjima. Međutim, čak i sintetičke mešavine mogu postati meta ako se često nose, upozorio je Adam.
"Iako larve preferiraju prirodne materijale, ako čuvate neopranu odeću, znoj, telesna ulja i mrlje od hrane mogu ih privući", kazao je on.
Larve ne traže sklonište, već hranljive materije, a odeća može sadržati mnogo više organskog otpada nego što mislimo.
"Pravi rizik je skladištenje odeće koja nije potpuno čista. Čak i nakon lakog habanja, na odeći ostaje dovoljno organske materije da ih privuče. Dakle, način na koji čuvate odeću je ključan", naglasio je on.
Kako se rešiti moljaca?
Većina ljudi je upoznata sa barem jednim tradicionalnim sredstvom protiv moljaca. Lavanda, kedar i karanfilić služe svrsi, uglavnom zbog svojih jakih mirisa, ali mirisi vremenom blede.
Čak ni najjači mirisi neće se rešiti postojeće zaraze.
Koje korake možete preduzeti?
Prvo, operite odeću pre nego što je čuvate do sledeće sezone. Ovo uklanja sve ostatke koje larve mogu da koriste kao hranu.
Najbolji načini da se spreči oštećenje od moljaca uključuju pranje ili hemijsko čišćenje odeće pre skladištenja, korišćenje hermetički zatvorenih kesa za skladištenje, skladištenje stvari na čistim, suvim mestima i izbegavanje pretrpanosti ormara, što može zadržati vlagu.
Pored pranja, ključno je pravilno skladištenje. Najbolje je koristiti vakuumske kese ili dobro zatvorene plastične kutije. Kartonske kutije se ne preporučuju jer ih moljci mogu prožvakati. Redovno provetravanje i čišćenje garderobera je takođe važno, jer moljci preferiraju tamna, vlažna i slabo provetrena mesta.
Povremeno brisanje unutrašnjosti garderobera rastvorom sirćeta i vode takođe se pokazalo korisnim. Ako ste već primetili oštećenja, operite zaraženu odeću na najvišoj mogućoj temperaturi koju materijal dozvoljava, idealno na najmanje 60 stepeni Celzijusa, kako biste uništili larve i jaja.
Za osetljive tkanine koje ne mogu da podnesu visoke temperature, rešenje je da ih stavite u plastičnu kesu i zamrznete na nekoliko dana.
Ovaj pristup je jednostavan, pristupačan i osigurava da vaši omiljeni vuneni džemperi neće biti uništeni pre nego što stigne sledeća zima.
Na kraju se ispostavlja da je najvažnija stvar za zadatak kesa za skladištenje. Najefikasniji način da zaštitite svoju odeću je da je držite pokrivenom. Zaista je tako jednostavno.
