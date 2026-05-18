Uklanjanje tapeta nije preterano komplikovan posao, ali zahteva vreme i strpljenje, posebno ako želite da izbegnete oštećenje zidova.

Postoje četiri efikasne metode kojima se tapete mogu bezbedno ukloniti - para, rastvor vode i sirćeta ili omekšivač, tečno sredstvo za uklanjanje tapeta ili gel za uklanjanje tapeta.

Svaka od ovih metoda može ukloniti oko 100 kvadratnih metara tapeta za oko sat vremena. Stručnjaci za tapete su za The Spruce rekli kako lako i jeftino ukloniti tapete iz doma.

Priprema zidova pre uklanjanja tapeta Bez obzira na metod koji koristite, uklanjanje tapeta stvara mnogo vlage koja može oštetiti vaše podove.

Zato se preporučuje zaštita podova i lajsni plastičnim folijama, kartonom ili peškirima. Pre nego što počnete, potrebno je ukloniti sve sa zidova - slike, police i ogledala.

Takođe bi trebalo da uklonite poklopce električnih utičnica i prekidača za svetlo. Boje za zidove proizvedene pre 1978. godine mogu sadržati olovo, što može izazvati zdravstvene probleme kod dece i odraslih. Ako sumnjate da vaši zidovi sadrže takvu boju, preporučuje se upotreba respiratorne maske N95.

Nikada ne punite parogenerator dok je još vruć, jer može izazvati opekotine. Sačekajte da se potpuno ohladi pre nego što dodate vodu.

Metod uklanjanja tapeta parom

Sastojci i oprema: Skidač tapeta parom, špatula, sunđer, alat za bušenje tapeta, plastična folija, lepljiva traka i voda.

Priprema: Povežite parogenerator sa uređajem i napunite rezervoar vodom do označenog nivoa. Uključite uređaj i sačekajte da se proizvede dovoljno pare.

Postupak: Pritisnite ploču uređaja uz deo tapeta i držite 15 do 20 sekundi. Zatim uklonite uređaj i pažljivo ga ostavite sa strane.

Odmah počnite da uklanjate tapete špatulom. Nastavite ovaj postupak dok ne uklonite sve tapete. Kada uklonite papir, ponovo obrišite zid parom da biste uklonili preostali lepak, a zatim obrišite zid vlažnim sunđerom. Metod uklanjanja sirćetom ili omekšivačem

Sastojci i oprema: Boca sa raspršivačem, voda, alkoholno sirće ili omekšivač, raspršivač, plastična folija i lepljiva traka.

Priprema: U boci sa raspršivačem pomešajte jedan od sledećih rastvora: jedan deo vode i jedan deo alkoholnog sirćeta ili tri dela vode i jedan deo omekšivača. Nežno promućkajte bocu da biste sjedinili sastojke. Postupak: Dobro poprskajte deo tapeta rastvorom. Kada se tapeta dovoljno natopi, počeće da se ljušti sa zida.

Pažljivo podignite tapetu špatulom i uklonite je. Ako je teško ukloniti, ponovo nanesite rastvor i sačekajte nekoliko minuta.

Metod uklanjanja tečnosti

Sastojci i oprema: Tečni skidač tapeta, špatula, alat za bušenje tapeta, sunđer, plastična folija i lepljiva traka.

Priprema: Nanesite tečnost na malu površinu zida pomoću bočice sa raspršivačem ili sunđera.

Postupak: Sačekajte oko pet minuta da tečnost prodre u tapete. Obrišite višak tečnosti pre nego što dođe do poda ili lajsni.

Zatim pažljivo podignite tapete špatulom. Pazite da ne oštetite zid tokom uklanjanja. Tapete bi trebalo lako da se odlepe.

Metod uklanjanja gel tapeta

Sastojci i oprema: Skidač tapeta, špatula i alat za bušenje tapeta.

Priprema: Nanesite gel na površinu tapeta pomoću bočice sa raspršivačem, valjka ili četke. Pre toga, korisno je lagano probušiti tapete posebnim alatom kako bi gel lakše prodro u materijal.

Postupak: Ostavite gel da deluje između 15 i 30 minuta i uverite se da površina ostane vlažna.

Gel deluje sporije od tečnih sredstava, ali efikasno omekšava lepak. Zatim pažljivo uklonite tapete pomoću špatule.

Saveti za lakše uklanjanje tapeta

Tapete sa gipsanih zidova najbolje je ukloniti pomoću pare, ali uređaj ne treba držati na jednom mestu duže od 30 sekundi kako bi se izbeglo oštećenje zida.

Prilikom uklanjanja tapeta, važno je pažljivo umetnuti špatulu između zida i tapeta, posebno kod Knauf i gipsanih ploča, koje se lako mogu oštetiti.

Stručnjaci preporučuju upotrebu plastičnih špatula jer su nežnije prema površinama od metalnih i smanjuju mogućnost oštećenja.

