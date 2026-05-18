Iako je blago vibriranje tokom rada normalno, prejako tresenje može da ukaže na neispravan deo, loše raspoređen veš ili problem sa postavljanjem same mašine. Stručnjaci za bele uređaje objašnjavaju da uporno podrhtavanje može vremenom da izazove ozbiljnija oštećenja, curenje vode, pa čak i potpuno kvarenje mašine.

Najčešći razlog je loše raspoređen veš

Kako navode servisni stručnjaci, peškiri, ćebad i druge teške stvari često naprave neravnomeran raspored u bubnju, zbog čega mašina počinje snažno da se trese. U tom slučaju dovoljno je zaustaviti program i ravnomerno rasporediti veš, piše Blic.

Problem mogu biti i nogice ili unutrašnji delovi

Ako to ne pomogne, moguće je da nogice mašine nisu dobro podešene ili da uređaj ne stoji ravno na podu. Stručnjaci savetuju i postavljanje gumenih podloga ispod nogica kako bi se smanjile vibracije i sprečilo pomeranje mašine.

Kod starijih uređaja problem mogu biti istrošeni amortizeri, opruge ili ležajevi bubnja, a tada je najčešće potreban servis.

Kada je vreme za majstora

Ako mašina nastavi snažno da se trese i pomera čak i nakon osnovnih provera, stručnjaci preporučuju da pozovete servis što pre. Ignorisanje problema može da dovede do ozbiljnijih kvarova, rđe, curenja vode i skupih popravki, a u najgorem slučaju i do potpune zamene uređaja.

