Stomak vam se prevrne, ruke krenu da se tresu, a u glavi samo jedna misao: kako izvaditi krpelja, a da ne ostane glava unutra. Bez panike, rešenje je verovatno na dva metra od vas, u kuhinjskom ormariću.Proleće i leto su sezona kada krpelji love po visokoj travi, šumama i parkovima. Zakače se za pse, ali jednako rado za ljude.



Posle svake šetnje u prirodi obavezno proverite celo telo, jer ovaj parazit ume da prenese ozbiljne bolesti.

Gde se krpelj najčešće zakači

Pre nego što se zarije u kožu, krpelj šeta po telu nekoliko sati. Traži toplo i vlažno mesto. Najčešće ga nalazite u preponama, ispod pazuha, na stomaku, iza kolena ili u kosi na vratu.



Zato posle izleta odmah pod tuš i temeljno operite kosu.

Kako izvaditi krpelja pomoću soli

Ovo je trik koji svaka baba zna, a retko ko ga primenjuje na vreme. Krpelji ne podnose so, jednostavno beže od nje.



- Pospite kuhinjsku so direktno preko mesta gde je krpelj



- Pokrijte parčetom vate ili gaze



- Pričvrstite flasterom da se ne pomera



- Sačekajte oko 20 minuta



- Krpelj ostaje bez vazduha, so ga isušuje i on sam ispušta kožu. Posle toga ranicu obrišite vatom natopljenom alkoholom.

Šta je najbrži način za vađenje krpelja kod kuće

Najbrži način je pinceta sa tankim vrhom: uhvatite krpelja što bliže koži, povucite pravo gore bez okretanja i bez gnječenja tela. Ako niste sigurni u sebe, pospite so i sačekajte da sam izađe.

Alkohol kao pomoć kod uklanjanja krpelja

Ako nemate strpljenja za so, posegnite za alkoholom. Vatu dobro natopite medicinskim alkoholom i kružnim pokretima, suprotno od kazaljke na satu, trljajte mesto gde je krpelj. Toplota i isparenja ga teraju da pusti kožu. Ako u kući nema medicinskog alkohola, posluži i jača rakija.



Posle vađenja obavezno proverite da nije ostao deo glave u koži. Ako jeste, ne kopajte iglom, već idite kod lekara.

Velika greška koju mnogi prave

Mesto gde se nalazi krpelj nikako nemojte mazati uljem, vazelinom ili lakom za nokte. Te metode kruže po internetu, ali zapravo guraju parazita dublje.



Krpelj se uspaničeno zarije još jače u kožu i poveća šansu da ispusti pljuvačku sa bakterijama.

Kada obavezno kod lekara

Krpelj nije bezopasan. Borelija i krpeljski meningoencefalitis su realne pretnje kod nas. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, krpeljski encefalitis je najvažnija virusna infekcija centralnog nervnog sistema koju prenose krpelji u Evropi, sa hiljadama prijavljenih slučajeva godišnje.



Javite se lekaru ako:

Oko ujeda se pojavi crveni krug koji se širi





Dobijete temperaturu, glavobolju ili bolove u zglobovima





Niste uspeli da izvadite celog krpelja





Ujed je na detetu mlađem od tri godine

Sačuvajte izvađenog krpelja u kesici ili tegli, lekar će ga lakše analizirati. Prvih 36 sati su ključni, jer toliko mu treba da prenese bakteriju borelije.

Kako se zaštititi pre izleta

Najbolja odbrana je da krpelj uopšte ne stigne do kože. Obucite duge pantalone, čarape navucite preko nogavica, nosite svetlu odeću da ga lakše uočite. Repelenti sa DEET-om su efikasni i za decu stariju od dve godine.



Ovaj tekst ima informativni karakter i nije stručno lekarsko mišljenje. U vezi sa zdravljem i brigom o zdravlju, konsultovati se sa svojim lekarom.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.