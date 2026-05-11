Tim predvodi profesorka Asel Sartbajeva, istraživačica hemije na Univerzitetu i suosnivačica univerzitetske kompanije Ensiliteh.

- Trenutno ne postoji efikasna vakcina protiv hantavirusa, što ostavlja velike populacije u Jugoistočnoj Aziji, Africi i Južnoj Americi ranjivim na bolesti koju prenose glodari. Naš tim je razvio novi antigen protiv bolesti, iz grupe hantavirusa.

- Ovo je potpuno nova vakcina koja je sada testirana u laboratoriji i na životinjskim modelima, što ukazuje na odličan imuni odgovor. Iako je potrebno još posla da bi se ova vakcina predstavila javnosti, ovo je veoma obećavajući razvoj potpuno nove i potrebne vakcine - rekla je Asel Sartbaeva, profesor Univerziteta u Batu.

Vakcina ne zahteva hladni lanac

Vakcina se razvija korišćenjem i mRNK tehnologije i ensilikacije - revolucionarne patentirane tehnologije koju je razvila laboratorija profesorke Sartbajeve na Univerzitetu u Batu.

Ova tehnologija stabilizuje vakcine i druge biološke materijale tako što omotava aktivne sastojke (proteine) u zaštitne silicijumske kaveze, što omogućava vakcinama da ostanu stabilne na sobnoj temperaturi bez potrebe za hlađenjem.

Trenutno, većina vakcina zahteva strogo i često ekstremno hlađenje, što znači da njihov transport i skladištenje zavise od skupog i energetski intenzivnog sistema hladnog lanca.

Neuspesi u ovom sistemu dovode do kvarenja zaliha, što farmaceutsku industriju košta oko 35 milijardi funti godišnje.

Misija organizacije Ensilication je da osigura da vakcine i drugi lekovi koji spasavaju živote stignu do svih, svuda, bez obzira na infrastrukturu ili geografiju.

Profesorka Sartbajeva je dugo bila u prvim redovima razvoja vakcina i prepoznata je po svom doprinosu borbi protiv Kovida-19, radu na termičkoj stabilizaciji vakcina i zagovaranju vakcinacije.

Ona je ambasadorka UNICEF-a za devojčice u nauci i osvojila je prestižnu nagradu u svojoj matičnoj zemlji Kirgistanu koja priznaje njen doprinos borbi protiv Kovida-19, njen naučni rad na termičkoj stabilizaciji vakcina i njen rad na javnom angažovanju u promociji programa vakcinacije za decu i protiv pandemije.

