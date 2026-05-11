Prosečan električni bojler u stanu ima snagu grejača od oko 2 kilovata. Iako ne radi kontinuirano, uključuje se nekoliko puta tokom dana kako bi se održala temperatura vode. U domaćinstvu sa dve do četiri osobe, bojler često troši između 150 i 300 kilovat sati struje mesečno, u zavisnosti od navika korišćenja i temperature na koju je podešen.



Kada se ova potrošnja pomnoži sa prosečnom cenom električne energije u Hrvatskoj, mesečni trošak bojlera može dostići između 25 i 55 evra. U zimskim mesecima potrošnja je često još veća jer je dolazna voda hladnija i uređaj mora duže da radi da bi dostigao željenu temperaturu. Način obračuna električne energije takođe pravi veliku razliku.



Domaćinstva koja koriste dvotarifno brojilo mogu značajno smanjiti troškove ako bojler radi uglavnom tokom noćne tarife, kada je struja jeftinija. U ovom slučaju, isti bojler može potrošiti skoro upola manje novca nego ako radi uglavnom tokom dnevne tarife.



Temperatura vode takođe utiče na potrošnju. Mnogi korisnici nepotrebno drže bojler na veoma visokim temperaturama od 70 ili 80 stepeni, iako je oko 55 do 60 stepeni dovoljno za svakodnevnu upotrebu. Svaki dodatni stepen povećava potrošnju energije i gubitak toplote. Stariji bojleri takođe troše više struje jer imaju lošiju toplotnu izolaciju.



Zbog toga se voda brže hladi, pa je bojler potrebno češće uključivati. Noviji modeli bolje zadržavaju toplotu i mogu smanjiti račune za struju na duži rok. Najveće uštede kod električnog bojlera dolaze od nekoliko jednostavnih navika koje većina ljudi čak ni ne koristi.

Trikovi za uštedu

Prvi trik je snižavanje temperature vode. Mnogi bojleri su podešeni na 70 ili čak 80 stepeni, iako je oko 55 do 60 stepeni dovoljno za normalno tuširanje. Ovo smanjuje potrošnju električne energije i bojler je potrebno ređe uključivati tokom dana.Velika razlika se može napraviti korišćenjem noćne tarife.



Ako domaćinstvo ima dvotarifno brojilo, najbolje je bojler uključiti noću kada je struja mnogo jeftinija. Mnogi građani koriste jednostavan tajmer koji automatski uključuje bojler samo tokom noći. Kraće tuširanje takođe donosi ozbiljne uštede.

Razlika između petominutnog i petnaestominutnog tuširanja tokom meseca može biti desetine kilovat-sati manje potrošnje. Većina električne energije se zapravo koristi za ponovno zagrevanje velike količine tople vode koja se koristi.



Još jedan dobar trik je isključivanje bojlera tokom dana ako nikoga nema kod kuće, piše Kamatica. Iako moderni bojleri imaju izolaciju, voda se postepeno hladi, pa uređaj stalno koristi struju da bi održao temperaturu. Redovno uklanjanje kamenca takođe može pomoći.



Kamenac na bojleru smanjuje efikasnost bojlera, pa uređaj mora duže da radi da bi zagrejao vodu. U područjima sa tvrdom vodom, razlika u potrošnji može biti značajna nakon nekoliko godina korišćenja.



Ako je bojler veoma star, njegova zamena novijim modelom se često isplati na duži rok. Moderni bojleri imaju bolju izolaciju i efikasnije grejače, pa tokom cele godine troše manje struje. Mnogi stručnjaci takođe preporučuju tuširanje umesto kupanja u kadi.



Punjenje kade može potrošiti nekoliko puta više tople vode nego prosečno tuširanje, što se direktno odražava na račun za struju. Kombinovanjem niže temperature, noćne tarife i racionalnijeg korišćenja, moguće je smanjiti troškove bojlera za 20 do 40 procenata bez velikog žrtvovanja.



