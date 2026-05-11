Prva jutarnja kafa je mali ritual bez kojeg dan nekim ljudima jednostavno ne može da počne. Ali između šoljice koja vas budi i treće ili četvrte šoljice kafe, nakon koje srce počinje brže da kuca, a san pati, granica je tanja nego što mislimo. Koliko je kafe dovoljno?



Stručne smernice najčešće pominju cifru do 400 mg kofeina dnevno kao gornju granicu za većinu zdravih odraslih osoba. To otprilike znači 3 do 4 klasične šoljice kafe. U zavisnosti od toga koliko je jaka i kako se priprema. Pored navedenog, rizikujemo neprijatne nuspojave poput nesanice, nervoze, ubrzanog pulsa i problema sa varenjem. Naročito ako kafu pijemo u kratkim intervalima.

Zašto je druga šoljica kafe „štetna“ za nekoga?

Koliko je kafe dovoljno, a da ne bude štetna. Postoje opšte preporuke, ali telo ne reaguje isto kod svih. Na osetljivost na kofein utiču genetika, telesna težina, godine i navike spavanja. Neko može da toleriše tri jake kafe dnevno bez ikakvih problema. Drugi se osećaju drhtavo, nemirno ili imaju „lupanje“ srca već nakon druge šoljice.



Stručnjaci savetuju da, pored broja konzumiranih kafa, pratimo i sopstvena osećanja; ako nas kafa više „trese“ nego budi, možda je vreme da smanjimo dozu.

Kafa i san

Kofein može da kruži u telu satima, pa popodnevna kafa često „radi svoj posao“ tek uveče, kada bi trebalo da zaspimo. Istraživanja pokazuju da kofein uzet do šest sati pre spavanja može skratiti noćni san i pogoršati kvalitet sna. Zato mnogi stručnjaci preporučuju da poslednju šolju kafe popijete najkasnije do sredine popodneva. Posebno ljudi koji već imaju problema sa spavanjem.

Kada treba biti još oprezniji?

Postoje grupe ljudi kojima se savetuje dodatni oprez. Trudnicama i dojiljama, osobama sa visokim krvnim pritiskom, srčanim problemima, anksioznim poremećajima ili hroničnom nesanicom obično se savetuje da se drže oko 200 mg kofeina dnevno ili manje.



Važno je zapamtiti da kofein ne dolazi samo iz kafe. Dolazi i iz energetskih napitaka, crnog i zelenog čaja, kakaoa i nekih bezalkoholnih pića.

Kako uživati u kafi bez preterivanja

Umesto da se odreknete kafe, stručnjaci savetuju pametno „upravljanje“ navikom: biranje kvalitetnije kafe umesto većih količina, uvođenje sporijeg rituala pijenja umesto brzog „srkanja“ za šankom i zamenu dela šolje vodom, piše Krstarica.



Ako volite osećaj toplog napitka u ruci, deo dana možete prebroditi uz kafu bez kofeina ili biljni čaj, a „pravu“ kafu sačuvajte za trenutke kada vam je zaista potreban dodatni podsticaj.



Ovaj tekst ima informativni karakter i nije stručno lekarsko mišljenje. U vezi sa zdravljem i brigom o zdravlju, konsultovati se sa svojim lekarom.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.