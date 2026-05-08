Dešava se da dve osobe imaju isto radno mesto, a da im se mesečna primanja kada završe karijeru prilično razlikuju.



Iz PIO fonda navode da se mesečni iznos penzije u Srbiji određuje na osnovu dva ključna faktora:



Dužine penzijskog staža



Visine ostvarenih zarada, odnosno osnovica na koje su plaćani doprinosi, a koje su evidentirane u matičnoj evidenciji.



U praksi, može se dogoditi da osoba sa dužim stažom ima penziju tek neznatno veću od najnižeg zakonski garantovanog iznosa, dok druga osoba sa kraćim stažom ostvaruje pravo na najniži iznos penzije.



Razlog za to leži u sistemu obračuna - ukoliko su tokom radnog veka zarade bile niže ili su doprinosi uplaćivani na minimalne osnovice, ukupni iznos penzije može biti relativno nizak, bez obzira na dužinu staža.



S druge strane, pravo na najniži iznos penzije imaju svi korisnici čija je obračunata penzija ispod zakonski utvrđenog minimuma, bez obzira na godine staža ili visinu uplaćenih doprinosa, piše Kamatica.



Zbog toga je moguće da osoba sa kraćim stažom prima najnižu zagarantovanu penziju, dok osoba sa dužim stažom, ali nižim osnovicama tokom rada, ima tek nešto viši iznos od tog minimuma.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.