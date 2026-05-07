Banja na obroncima Kopaonika oduševila turiste - cene i dalje pristupačne

Savremeno banjsko i wellness odmaralište, Lukovska banja, smešteno u netaknutoj prirodi Srbije, nalazi se na nadmorskoj visini od oko 700 metara i važi za jednu od najviših banja u Srbiji.



Okružena je šumama i čistim planinskim vazduhom zbog čega predstavlja idealno mesto za odmor, oporavak i beg od svakodnevnog stresa.



Ono po čemu je Lukovska banja posebno poznata jeste bogatstvo termomineralnih izvora – ima ih čak 37, sa temperaturom vode koja dostiže i do 65 stepeni Celzijusa



Zbog toga se Lukovska banja ubraja među najtoplija i najbogatija prirodna lečilišta u regionu. Njena lekovita, termomineralna voda svrstava se u kategoriju natrijum, kalcijum, magnezijum hidrokarbonatnih i slabo sulfidnih hipertermi.



Šta se leči u Lukovskoj banji?



U Lukovskoj banji se leče reumatska oboljenja, osteoporoza, sportske povrede i stanja nakon hirurških zahvata.



Cene u Lukovskoj banji



Cene noćenja u oovj banji se kreću u proseku 2.000 dinara.



Pa tako u ponudi je apartman sa jednom spavaćom sobom po ceni od 2.993 dinara.



Ukoliko želite dvokrevetnu sobu sa bračnim krebetom košta će vas noćenje 3.803 dinara.



Kupatilo kralja Milutina



Kupatilo kralja Milutina predstavlja specijalizovani prostor za balneo-terapijske kupke u termomineralnoj vodi natrijum-kalcijum-magnezijum hidrokarbonatnog tipa, obogaćenoj sumporom i ugljen-dioksidom.



Temperatura vode u kupatilima kreće se između 42i 44 stepeni Celzijusa, što omogućava duboko opuštanje mišića, poboljšava cirkulaciju i ubrzava regeneraciju tkiva. Ove kupke imaju široku primenu u terapiji reumatskih oboljenja, stanja nakon povreda, kao i u rehabilitaciji mišićno-koštanog sistema.



Prirodni inhalatorijum



Prirodni inhalatorijum Lukovske Banje smešten je uz samu obalu reke i obuhvata sistem okamenjenih cevi kroz koje izlazi termomineralna voda bogata vodonik-sulfidom (H2S). Vazduh oko fontane visoko je zasićen H2S gasom, čija inhalacija ima dokazano lekovito dejstvo.



U okviru kompleksa Lukovske nalaze se hoteli "Bela Jela", "Jelak" i "Kopaonik", koji gostima nude udoban smeštaj, savremene wellness sadržaje i stručnu medicinsku i terapeutsku negu, piše Espreso.



Bez obzira da li dolazite radi lečenja, oporavka, prevencije ili jednostavno odmora u prirodi, boravak u Lukovskoj banji pruža mirno i prijatno okruženje za potpuni oporavak tela i duha.



