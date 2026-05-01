Dolaskom toplijeg vremena, mnogi će izvaditi svoje roštilje i započeti sezonu okupljanja na otvorenom.

Međutim, paljenje roštilja po prvi put nakon duge zimske pauze često donosi neprijatno iznenađenje u vidu stare masti i ostataka zagorele hrane. Zaboravljeni ili nedovoljno očišćen roštilj iz prošle sezone nije lak zadatak za čišćenje. Srećom, postoji jednostavno, jeftino i potpuno ekološko rešenje koje ne zahteva upotrebu agresivnih hemikalija.

Stručnjakinja za čišćenje Linzi Krombi predstavila je metod zasnovan na namirnici dostupnoj u skoro svakom domaćinstvu - crnom luku, prenosi Mirror.

Metoda čišćenja roštilja

Metoda čišćenja roštilja

Postupak je izuzetno jednostavan. Prema savetu stručnjaka, prvo je potrebno upaliti roštilj i dobro ga zagrejati, jer metoda najbolje funkcioniše na visokoj temperaturi.

Zatim, presecite crni luk na pola, jednu polovinu nabodite na viljušku i snažno protrljajte vruću rešetku njime.

"Prirodni sokovi u luku pomažu u razgradnji zagorelih ostataka, a takođe imaju i antibakterijska svojstva", objasnila je Linzi.

Ova metoda nije samo efikasna u uklanjanju prljavštine, već je i potpuno bezbedna za površine na kojima se priprema hrana. Popularnost prirodnih metoda čišćenja potvrđuju njeni pratioci.

"Mi smo porodica koja koristi luk za sve", napisala je jedna korisnica.

Čišćenje tvrdokornih mrlja

U slučaju posebno tvrdokorne masnoće, postoje i drugi prirodni saveznici. Linzi preporučuje upotrebu piva. Malu količinu piva treba preliti preko još tople rešetke; kiselina u pivu će pomoći u rastvaranju masnoće, koja se zatim može lako ukloniti četkom ili krpom.

Soda bikarbona se takođe pokazala efikasnom. Mešanjem sa malo vode stvara se gusta pasta koju je potrebno naneti na rešetku, ostaviti da deluje kratko vreme, a zatim dobro utrljati.

Limun ima sličan efekat. Kao i luk, isečeni limun može se utrljati o rešetku da bi se uklonila masnoća i ostavio svež miris. Leto sa sobom donosi i najezdu muva, koje posebno privlači otpad od hrane. Profesionalni stručnjak za čišćenje Kler predstavila je jednostavno rešenje za ovaj problem.

Ona tvrdi da je so ključna za sprečavanje pojave muva i crva u kantama za smeće. Sve što treba da uradite jeste da pospite sloj soli po dnu prazne kante. So će se osušiti i uništiti jaja koja muve polažu, sprečavajući ih da se razvijaju. Kada se štetočine uklone, kantu treba temeljno očistiti pre nego što se stavi nova kesa i ponovo doda sloj soli.

