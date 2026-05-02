Iako ih najčešće primećujemo tokom leta, ose zapravo počinju svoju aktivnost mnogo ranije, već krajem aprila. Tada traže mesto za pravljenje gnezda, koja su u početku veoma mala i teško uočljiva. Najčešće se kriju na mestima poput tavana, ispod strehe, u šupama ili pukotinama u zidovima. Upravo zato je važno reagovati na vreme i sprečiti njihovo zadržavanje u blizini doma.

Trik protiv osa bez hemije

Jedan jednostavan trik koji se širi internetom može pomoći da oterate ose bez ikakvog prskanja i hemije.

Baštovan Iš savetuje da napravite "lažno gnezdo".

Sve što vam treba je obična plastična kesa i malo kanapa ili konca.

Kesu zgužvate tako da podseća na gnezdo

Vežete je koncem

Okačite je na vidljivo mesto (terasa, dvorište, ispod krova)

Ose su veoma teritorijalne i izbegavaju mesta gde već postoji drugo gnezdo. Kada primete ovu "prevaru", najčešće odlaze i traže drugo mesto.

Ovaj trik ne garantuje da će ose potpuno nestati, ali može značajno smanjiti njihov broj u vašoj blizini. Umesto da čekate da ose postanu problem, bolje je da reagujete na vreme.

