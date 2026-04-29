Država uvodi red u cene - evo šta trgovci više neće smeti da rade

Kako je istakla, zakoni o trgovini, zaštiti potrošača i trgovačkim praksama imaju za cilj veću transparentnost cena, suzbijanje nepoštenih praksi i bolju zaštitu kupaca.

Veća zaštita potrošača

"Već 24 godine imamo zakone koji uređuju oblast zaštite potrošača, ali pojavljuju se novi izazovi i neke nove oblasti i važno je da se prati dinamika dešavanja u Evropskoj uniji u kojoj je stepen zaštite potrošača visok i treba da bude reper i za nas. U skladu sa tim ide i usklađivanje", rekla je Lazarevićeva.

Dodala je da novi zakon donosi značajne izmene, jer su prethodne izmene bile toliko obimne da je bilo neophodno doneti potpuno novi propis.

Kraj manipulacija sa cenama

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na obavezno isticanje prethodne cene proizvoda.

"Insistiramo na transparentnosti. Potrošači su osetljivi na cene i ne smeju da budu obmanjivani. Ako imate istaknutu prethodnu cenu, mada ni to nije 100 odsto garancija, ali tih 30 dana znači da kupujete nešto što je sniženo 30 odsto u odnosu na cenu koja je važila. Pokušavamo da doskočimo toj kreativnosti trgovaca koja je postojala i koja je vodila obmanjivanju velikog broja potrošača", rekla je ministarka.

Prema novim pravilima, trgovci će morati da prikažu najnižu cenu proizvoda u poslednjih 30 dana pre sniženja.

Uvodi se red u odnose na tržištu

Posebno se izdvaja novi Zakon o trgovačkim praksama, koji se prvi put uvodi u Srbiji.

"Oni su samim tim bili pritisnuti i nezadovoljni. S druge strane, zakon se tiče i odnosa između proizvođača i prerađivača i veletrgovaca i malotrgovaca. Uvodimo neki red. Do sada nismo imali zakon i svi akteri, a pogotovo oni najjači u tim lancima, imali su mogućnost da nameću određene nepoštene prakse koje su se odražavale na slabije i to se odražavalo i prelivalo i na cene", rekla je Lazarevićeva.

Cilj je da se zaštite slabiji učesnici na tržištu, posebno poljoprivredni proizvođači.

Nova pravila za onlajn kupovinu

Značajne promene odnose se i na digitalno tržište, koje je poslednjih godina naglo poraslo.

Ministarka navodi da je prošle godine u Srbiji zabeleženo čak 110 miliona onlajn transakcija, odnosno oko 300.000 kupovina dnevno.

"To je nova oblast i ta oblast evoluira, ovo nisu krajnje promene. Mi ćemo svakako pratiti sve što se bude dešavalo. Ono što nismo imali ranije je uređenje ugovora između trgovaca i pružanja digitalnih usluga i digitalnih sadržaja koje gotovo svi koristimo", rekla je Lazarevićeva.

Jedna od važnih novina je i zabrana lažnih recenzija, koje su do sada često obmanjivale kupce.

Novi zakoni donose stroža pravila za trgovce i veću zaštitu za potrošače, uz fokus na transparentnost cena i fer tržišne uslove.

Očekuje se da će ove promene smanjiti zloupotrebe i povećati poverenje kupaca u tržište.

