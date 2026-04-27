Naizgled je sve urađeno kako treba – odeća je oprana, osušena, složena – a miris se ipak vraća, najčešće u predelu pazuha ili na sportskoj odeći. Razlog nije u pranju, već u tome što se mirisi vremenom „uvuku“ u vlakna tkanine.
Zašto se miris zadržava
Sam znoj nema jak miris. Problem nastaje kada bakterije sa kože razgrađuju znoj i pritom stvaraju neprijatne spojeve. Oni se posebno lako zadržavaju u sintetičkim materijalima poput poliestera, gde se zbog slabije prozračnosti i zadržavanja vlage bakterije brže razmnožavaju.
Dodatni problem mogu biti i ostaci deterdženta i omekšivača, koji na tkanini stvaraju sloj i „zaključavaju“ mirise, pa se oni vremenom samo pojačavaju. Sveže oprana odeća koja i dalje zadržava neprijatan miris jedan je od onih sitnih kućnih problema koji umeju ozbiljno da iznerviraju.
Naizgled je sve urađeno kako treba – odeća je oprana, osušena, složena – a miris se ipak vraća, najčešće u predelu pazuha ili na sportskoj odeći.
Razlog nije u pranju, već u tome što se mirisi vremenom „uvuku“ u vlakna tkanine.
Pročitajte OVDE o triku koji odražava hleb svežim nekoliko dana.
Zašto se miris zadržava
Sam znoj nema jak miris. Problem nastaje kada bakterije sa kože razgrađuju znoj i pritom stvaraju neprijatne spojeve. Oni se posebno lako zadržavaju u sintetičkim materijalima poput poliestera, gde se zbog slabije prozračnosti i zadržavanja vlage bakterije brže razmnožavaju.
Dodatni problem mogu biti i ostaci deterdženta i omekšivača, koji na tkanini stvaraju sloj i „zaključavaju“ mirise, pa se oni vremenom samo pojačavaju.
Soda bikarbona i sirće kao saveznici
Jedan od najefikasnijih načina da se rešite ovog problema jeste predtretman prirodnim sredstvima koja već imate kod kuće.
Soda bikarbona neutrališe kisele mirise i pomaže da se nečistoće izvuku iz vlakana. Pomešajte je s malo vode u pastu, nanesite na problematična mesta (pazuhe, kragne), ostavite kratko da deluje i zatim operite kao i obično.
Sirće razgrađuje bakterije i spojeve koji izazivaju neprijatan miris. Odeću možete potopiti u rastvor jednog dela sirćeta i četiri dela vode, ostaviti do pola sata, pa oprati. Dodatak male količine sirćeta u fazi ispiranja može dodatno pomoći.
Kako pravilno prati odeću
Način pranja igra ključnu ulogu:
- Znojnu garderobu nemojte dugo ostavljati u korpi – bakterije se tada množe
- Ako ne možete odmah da perete, ostavite odeću da se osuši na vazduhu
- Sintetiku perite u hladnijoj vodi kako biste zaštitili vlakna
- Pamuk i lan bolje podnose topliju vodu koja efikasnije uklanja nečistoće
Kod tvrdokornih mirisa, korisno je uključiti intenzivniji program sa više vode i dužim ciklusom, kako bi se vlakna temeljno očistila.
Materijal pravi razliku
Sintetički materijali poput poliestera i najlona brzo se suše i praktični su za nošenje, ali lakše zadržavaju mirise. Prirodni materijali poput pamuka i lana „dišu“ i lakše otpuštaju nečistoće, ali zahtevaju pažljivo održavanje.
Dodatni trikovi koji zaista pomažu
- Provetravanje: ne ostavljajte odeću u zatvorenim prostorima poput torbi ili korpi
- Manje omekšivača: može zadržavati mirise u vlaknima
- Dubinsko pranje: povremeno koristite jači program za sportsku odeću
- Enzimski deterdženti: razgrađuju proteine iz znoja, umesto da samo prikriju miris
- Okrenite odeću naopako: tako deterdžent bolje dopire do delova gde se znoj najviše zadržava
Uz nekoliko jednostavnih navika i malo dodatne pažnje, neprijatan miris znoja može prestati da bude uporan problem i postati nešto što se lako drži pod kontrolom.
