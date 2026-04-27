Naizgled je sve urađeno kako treba – odeća je oprana, osušena, složena – a miris se ipak vraća, najčešće u predelu pazuha ili na sportskoj odeći.

Razlog nije u pranju, već u tome što se mirisi vremenom „uvuku“ u vlakna tkanine.

Pročitajte OVDE o triku koji odražava hleb svežim nekoliko dana.

Zašto se miris zadržava

Sam znoj nema jak miris. Problem nastaje kada bakterije sa kože razgrađuju znoj i pritom stvaraju neprijatne spojeve. Oni se posebno lako zadržavaju u sintetičkim materijalima poput poliestera, gde se zbog slabije prozračnosti i zadržavanja vlage bakterije brže razmnožavaju.

Dodatni problem mogu biti i ostaci deterdženta i omekšivača, koji na tkanini stvaraju sloj i „zaključavaju“ mirise, pa se oni vremenom samo pojačavaju.

Soda bikarbona i sirće kao saveznici

Jedan od najefikasnijih načina da se rešite ovog problema jeste predtretman prirodnim sredstvima koja već imate kod kuće.

Soda bikarbona neutrališe kisele mirise i pomaže da se nečistoće izvuku iz vlakana. Pomešajte je s malo vode u pastu, nanesite na problematična mesta (pazuhe, kragne), ostavite kratko da deluje i zatim operite kao i obično.

Sirće razgrađuje bakterije i spojeve koji izazivaju neprijatan miris. Odeću možete potopiti u rastvor jednog dela sirćeta i četiri dela vode, ostaviti do pola sata, pa oprati. Dodatak male količine sirćeta u fazi ispiranja može dodatno pomoći.

Kako pravilno prati odeću

Način pranja igra ključnu ulogu:

Znojnu garderobu nemojte dugo ostavljati u korpi – bakterije se tada množe

Ako ne možete odmah da perete, ostavite odeću da se osuši na vazduhu

Sintetiku perite u hladnijoj vodi kako biste zaštitili vlakna

Pamuk i lan bolje podnose topliju vodu koja efikasnije uklanja nečistoće

Kod tvrdokornih mirisa, korisno je uključiti intenzivniji program sa više vode i dužim ciklusom, kako bi se vlakna temeljno očistila.

Materijal pravi razliku

Sintetički materijali poput poliestera i najlona brzo se suše i praktični su za nošenje, ali lakše zadržavaju mirise. Prirodni materijali poput pamuka i lana „dišu“ i lakše otpuštaju nečistoće, ali zahtevaju pažljivo održavanje.

Dodatni trikovi koji zaista pomažu

Provetravanje: ne ostavljajte odeću u zatvorenim prostorima poput torbi ili korpi

Manje omekšivača: može zadržavati mirise u vlaknima

Dubinsko pranje: povremeno koristite jači program za sportsku odeću

Enzimski deterdženti: razgrađuju proteine iz znoja, umesto da samo prikriju miris

Okrenite odeću naopako: tako deterdžent bolje dopire do delova gde se znoj najviše zadržava

Uz nekoliko jednostavnih navika i malo dodatne pažnje, neprijatan miris znoja može prestati da bude uporan problem i postati nešto što se lako drži pod kontrolom.

