Ovo je problem sa kojim se suočavaju mnogi, čak i oni koji redovno čiste svoj frižider i vode računa o namirnicama. Dovoljno je da nekoliko različitih vrsta hrane stoji zajedno nekoliko dana kako bi se njihovi mirisi pomešali i stvorili neprijatnu atmosferu svaki put kada otvorite vrata frižidera.



Posebno su problematične namirnice intenzivnog mirisa, poput luka, belog luka, ribe, određenih sireva i ostataka kuvane hrane. Čak i kada su pravilno upakovane, njihove arome mogu da se šire unutrašnjošću frižidera. Vremenom se mirisi zadržavaju na policama, fiokama i zidovima uređaja, pa običnim brisanjem često ne mogu u potpunosti da se uklone.

Zašto se stvaraju neprijatni mirisi?

Mnogi veruju da se neprijatan miris javlja samo kada se neka namirnica pokvari, ali to nije uvek slučaj. Frižider je zatvoren prostor u kojem se svakodnevno čuvaju različite vrste hrane, a svaka od njih oslobađa određene mirise. Kada se oni pomešaju, mogu stvoriti veoma neprijatnu kombinaciju čak i ako je sva hrana još uvek bezbedna za konzumaciju.



Dodatni problem predstavlja vlaga koja se prirodno stvara tokom rada frižidera. Kondenzacija i povećana vlažnost pogoduju razvoju bakterija i plesni, koje takođe mogu doprineti pojavi neprijatnih mirisa. Upravo zato se dešava da se neugodan miris vrati vrlo brzo nakon čišćenja



Stručnjaci savetuju redovno proveravanje rokova trajanja namirnica, uklanjanje ostataka hrane i održavanje unutrašnjosti frižidera čistom, ali ponekad ni to nije dovoljno da bi prostor ostao potpuno svež.

Kako obična kreda pomaže u njihovom uklanjanju?

Iako većina ljudi kredu povezuje isključivo sa školskim tablama, kreda ima osobinu koja je čini veoma korisnom u domaćinstvu. Njena porozna struktura omogućava joj da upija vlagu iz okoline, a upravo je višak vlage jedan od glavnih razloga zbog kojih se neprijatni mirisi zadržavaju u frižideru.



Kada se nekoliko komadića krede postavi na policu ili u fioku frižidera, ona počinje da apsorbuje deo vlage iz vazduha. Na taj način smanjuju se uslovi pogodni za razvoj bakterija i plesni, a samim tim i intenzitet neprijatnih mirisa.



Najbolje je koristiti običnu belu kredu bez dodatih boja i mirisa. Dovoljno je da je stavite na tanjirić ili u malu otvorenu posudu i ostavite u frižideru nekoliko dana. Nakon određenog vremena kredu treba zameniti novom kako bi efekat ostao isti.

Dodatni trik za svežiji miris i duže očuvanje namirnica

Osim što pomaže u neutralisanju neprijatnih mirisa, kreda može doprineti i boljem očuvanju pojedinih namirnica. Smanjenje viška vlage posebno pogoduje voću i povrću koje je osetljivo na vlažno okruženje.



Za još bolji efekat, nekoliko komadića krede možete staviti u papirnu kesu i smestiti ih na donju policu frižidera ili u fioku za povrće. Papir omogućava cirkulaciju vazduha, dok kreda nastavlja da upija višak vlage.



Naravno, ovaj trik ne može zameniti redovno održavanje frižidera. Povremeno pranje polica, pravilno skladištenje hrane i bacanje namirnica kojima je istekao rok trajanja i dalje su najvažniji koraci za očuvanje higijene. Ipak, kreda može biti jednostavno, praktično i veoma jeftino rešenje koje će pomoći da svaki put kada otvorite frižider osetite prijatniji i svežiji miris.



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