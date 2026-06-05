Međutim, upravo zbog svoje osetljive strukture, trešnje spadaju među voće koje se najbrže kvari, pa često već nakon nekoliko dana postaju mekane, gube svežinu ili počinju da trule.

Dobra vest je da nije potrebno mnogo truda da biste produžili njihovu svežinu. Nekoliko jednostavnih pravila može napraviti veliku razliku i pomoći vam da omiljeno letnje voće ostane u odličnom stanju danima nakon kupovine.

Frižider je najbolje mesto za čuvanje trešanja

Stručnjaci ističu da trešnje najbolje podnose niske temperature, zbog čega ih je preporučljivo čuvati u frižideru odmah nakon kupovine. Hladno okruženje usporava razvoj bakterija i buđi koje su najčešći uzrok propadanja voća.



Osim toga, niža temperatura usporava prirodne procese sazrevanja i starenja ploda, pa trešnje duže zadržavaju svoju čvrstinu, boju i karakterističan slatkast ukus. Na taj način mogu ostati sveže znatno duže nego kada se drže na sobnoj temperaturi.

Ove greške ubrzavaju kvarenje

Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje trešanja odmah po dolasku kući. Iako mnogi žele da voće bude spremno za konzumaciju, višak vlage zapravo pogoduje razvoju plesni i ubrzava kvarenje.



Takođe, nije preporučljivo uklanjati peteljke pre skladištenja. Trešnje sa peteljkama sporije gube vlagu i duže ostaju sveže. Peteljku bi trebalo ukloniti tek neposredno pre jela ili pripreme kolača i drugih poslastica.

Nekoliko jednostavnih trikova im omogućavaju da duže ostanu sveže

Pre nego što ih odložite u frižider, pažljivo pregledajte trešnje i uklonite sve plodove koji su nagnječeni, napukli ili pokazuju znakove kvarenja. Jedan oštećen plod može ubrzati propadanje ostalih trešanja u posudi.



Trešnje je najbolje čuvati u plitkoj posudi ili originalnoj ambalaži koja omogućava cirkulaciju vazduha. Na taj način smanjuje se zadržavanje vlage, a voće ostaje sveže i ukusno duže vreme.

Zašto ne treba da ih ostavljate na kuhinjskom pultu?

Iako mnogi voće drže na sobnoj temperaturi kako bi im bilo pri ruci, trešnje nisu najbolji izbor za takav način skladištenja. Toplota ubrzava razmnožavanje mikroorganizama, zbog čega plodovi brzo omekšaju i izgube svoju prirodnu teksturu.



Već nakon dan ili dva na toplom mogu promeniti boju, izgubiti hrskavost i razviti neprijatan miris. Upravo zato stručnjaci savetuju da se trešnje odmah po kupovini prebace u frižider, gde će mnogo duže zadržati kvalitet, svežinu i prepoznatljiv ukus, navodi Žena.



Najvažnije pravilo je jednostavno – držite ih na hladnom, ne perite ih unapred i ne uklanjajte peteljke dok ne dođe vreme za konzumaciju. Uz nekoliko malih promena u načinu čuvanja, moći ćete mnogo duže da uživate u njihovoj slatkoći, sočnosti i osvežavajućem ukusu.



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