Koža je najveći organ ljudskog tela i svakodnevno je izložena brojnim spoljnim uticajima, od sunčevog zračenja i zagađenja do stresa i nedostatka sna. Zbog toga joj je potrebna stalna podrška iznutra kako bi zadržala elastičnost, sjaj i otpornost.



Proces obnavljanja kože odvija se neprekidno. Nove ćelije nastaju u dubljim slojevima, a zatim se postepeno pomeraju ka površini, gde zamenjuju stare. Ovaj prirodni ciklus traje približno mesec dana, pa se efekti promena u ishrani ne vide preko noći. Ipak, ono što svakodnevno unosimo u organizam može značajno uticati na kvalitet kože, njenu hidrataciju, sposobnost regeneracije i brzinu starenja.



Iako genetika, hormoni i godine igraju važnu ulogu u izgledu kože, stručnjaci ističu da pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost, zaštita od sunca i kontrola stresa mogu pomoći da koža duže ostane zdrava i negovana. Upravo zato sve više pažnje privlače namirnice bogate vitaminima, mineralima, antioksidansima i zdravim mastima, koje predstavljaju prirodne saveznike lepog tena.

Voće i povrće kao prva linija odbrane

Jedan od najvažnijih koraka ka zdravijoj koži jeste svakodnevni unos dovoljne količine voća i povrća. Ove namirnice obiluju antioksidansima koji pomažu organizmu da se izbori sa slobodnim radikalima, nestabilnim molekulima koji nastaju pod uticajem zagađenja, UV zračenja i pušenja i mogu ubrzati proces starenja kože.



Nutricionisti preporučuju najmanje pet porcija voća i povrća dnevno, pri čemu je poželjno birati što raznovrsnije boje. Različiti pigmenti u biljkama kriju različite zaštitne materije, pa šaren tanjir često znači i bogatiji unos hranljivih sastojaka koji doprinose zdravlju kože.



Posebno se izdvajaju beta-karoten i lutein. Beta-karoten se nalazi u šargarepi, bundevi i batatu, dok su dobri izvori luteina spanać, kelj i papaja. Ova jedinjenja učestvuju u normalnom razvoju ćelija kože i doprinose očuvanju svežeg i zdravog tena.

Vitamin C – saveznik mladalačkog izgleda

Kada je reč o očuvanju čvrstine i elastičnosti kože, vitamin C zauzima posebno mesto. Osim što jača imunitet, ovaj vitamin učestvuje u stvaranju kolagena, proteina koji koži daje strukturu, zategnutost i otpornost na spoljne uticaje.



Redovan unos vitamina C može doprineti bržem zarastanju nepravilnosti i pomoći koži da zadrži prirodan sjaj. Njegova uloga posebno dolazi do izražaja tokom procesa obnove tkiva, kada organizmu treba dodatna podrška za stvaranje novih ćelija.



Među najboljim izvorima ovog vitamina nalaze se jagode, kivi, pomorandže, borovnice, papaja, brokoli i crna ribizla. Uključivanjem ovih namirnica u svakodnevni jelovnik moguće je obezbediti stabilan unos jednog od najvažnijih nutrijenata za zdravlje kože.

Vitamin E štiti kožu od prevremenog starenja

Pored vitamina C, važnu ulogu u očuvanju zdravlja kože ima i vitamin E. Reč je o snažnom antioksidansu koji pomaže organizmu da se izbori sa oksidativnim stresom, jednim od glavnih uzroka prevremenog starenja. Stručnjaci ističu da ovaj vitamin može doprineti zaštiti kože od štetnog uticaja spoljašnjih faktora, uključujući sunčevo zračenje.



Redovan unos vitamina E posebno je značajan za očuvanje elastičnosti i mekoće kože. Zajedno sa drugim antioksidansima pomaže u zaštiti ćelijskih membrana i doprinosi održavanju prirodne barijere kože, koja sprečava gubitak vlage.



Najviše ga ima u bademima, lešnicima, pinjolima i avokadu, ali i u pojedinim biljnim uljima, poput suncokretovog i bundevinog. Upravo zato se ove namirnice često nalaze na listi preporuka za ishranu usmerenu na očuvanje mladalačkog izgleda.

Selen i cink – minerali važni za regeneraciju

Među mineralima koji imaju značajan uticaj na zdravlje kože posebno se izdvajaju selen i cink. Selen deluje kao snažan antioksidans i sarađuje sa vitaminima C i E u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.



Istraživanja ukazuju da dovoljan unos ovog minerala može doprineti boljoj zaštiti kože od štetnih uticaja iz okoline, uključujući prekomerno izlaganje suncu. Jedan od najbogatijih prirodnih izvora selena jesu brazilski orasi, a svega nekoliko komada dnevno može zadovoljiti potrebe organizma.



Sa druge strane, cink ima važnu ulogu u obnavljanju kože i procesu zarastanja. Ovaj mineral učestvuje u normalnom radu lojnih žlezda i doprinosi održavanju elastičnosti kože. Može se pronaći u ribi, nemasnom mesu, živinskom mesu, integralnim žitaricama, orašastim plodovima, semenkama i školjkama.

Zdrave masti kao prirodni hidratant

Kada se govori o hidrataciji kože, pažnja se najčešće usmerava na preparate za spoljašnju negu. Međutim, stručnjaci naglašavaju da je podjednako važno unositi odgovarajuće masti koje kožu hrane iznutra i pomažu joj da zadrži vlagu.



Mononezasićene i polinezasićene masne kiseline doprinose očuvanju elastičnosti kože i jačanju njene zaštitne funkcije. Njihovi najbolji izvori su avokado, masna riba, orašasti plodovi i različite vrste semenki.



Posebnu pažnju privlače omega-3 masne kiseline zbog svog protivupalnog dejstva. One mogu biti korisne osobama koje imaju probleme poput ekcema ili psorijaze. Najviše ih ima u lososu, pastrmki i sardini, ali se mogu pronaći i u lanenom semenu, čija semenkama, orasima i ulju uljane repice.

Zdrava creva često znače i zdraviju kožu

Poslednjih godina sve više istraživanja ukazuje na snažnu povezanost između zdravlja creva i izgleda kože. Stručnjaci smatraju da stanje crevnog mikrobioma može uticati na različite kožne probleme, uključujući akne, crvenilo, iritacije i prevremeno starenje.



Važnu ulogu u očuvanju ravnoteže crevne flore imaju vlakna. Namirnice poput integralnih žitarica, pasulja, mahunarki, povrća, orašastih plodova i semenki predstavljaju hranu za korisne bakterije koje nastanjuju digestivni sistem. Kada je mikrobiom u ravnoteži, smanjuju se upalni procesi u organizmu, što se često pozitivno odražava i na stanje kože.



Dodatnu podršku mogu pružiti fermentisane namirnice poput kefira, jogurta sa živim kulturama, kiselog kupusa i kimčija. Ove namirnice doprinose raznovrsnosti crevnih bakterija i mogu pomoći organizmu da lakše održava zdravu i otpornu kožu.

Voda je ključna za svež i elastičan ten

Bez obzira na kvalitet kozmetičkih preparata, koži je potrebna dovoljna količina tečnosti kako bi zadržala elastičnost i svežinu. Čak i blaga dehidratacija može učiniti da ten izgleda umorno, bez sjaja i izraženije naglasi sitne bore.



Stručnjaci uglavnom preporučuju unos između šest i osam čaša vode dnevno, uz napomenu da potrebe mogu varirati u zavisnosti od fizičke aktivnosti, temperature vazduha i opšteg zdravstvenog stanja. Dobar izbor mogu biti i biljni čajevi bez kofeina koji dodatno doprinose hidrataciji organizma.



Pravilna hidratacija ne utiče samo na izgled kože već i na brojne procese u organizmu, uključujući transport hranljivih materija i eliminaciju štetnih supstanci. Zbog toga se dovoljan unos tečnosti smatra jednim od najjednostavnijih, ali i najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja kože.

Zašto rigorozne dijete mogu narušiti izgled kože

Mnogi ljudi posežu za restriktivnim dijetama u želji da brzo izgube kilograme, ali takav pristup često ostavlja posledice i na koži. Nagle promene telesne težine mogu doprineti pojavi opuštene kože, strija i izraženijih bora.



Osim toga, stroge dijete često dovode do nedovoljnog unosa vitamina, minerala i drugih važnih hranljivih materija koje su neophodne za normalno obnavljanje kože. Posledice se ne vide odmah, ali se vremenom mogu odraziti na njen kvalitet i izgled.



Stručnjaci zato preporučuju postepene i održive promene životnih navika umesto kratkoročnih režima ishrane koji organizmu uskraćuju važne nutrijente.

Šta bi trebalo ograničiti zbog zdravlja kože?

Među namirnicama koje mogu negativno uticati na izgled kože posebno mesto zauzima šećer. Njegov prekomeran unos podstiče proces glikacije, tokom kojeg nastaju jedinjenja koja oštećuju kolagen i smanjuju elastičnost kože.



Ni alkohol nije bez posledica. Preterana konzumacija može doprineti dehidrataciji organizma, ubrzanom nastanku sitnih bora i pogoršanju pojedinih stanja kože, poput rozacee i ekcema. Takođe može uticati na kvalitet sna i hormonsku ravnotežu, što se često odražava i na ten.



Stručnjaci upozoravaju i na ultraprerađenu hranu. Iako nije neophodno potpuno izbaciti sve industrijski proizvedene namirnice, proizvodi bogati šećerom, zasićenim mastima i aditivima mogu nepovoljno uticati na zdravlje creva, telesnu težinu i nivo šećera u krvi, a samim tim i na izgled kože.

Kakvu ulogu ishrana ima kod akni i ekcema?

Akne se najčešće povezuju sa hormonskim promenama, posebno tokom puberteta, ali i u drugim životnim periodima kada dolazi do hormonskih oscilacija. Iako ne postoji univerzalna dijeta protiv akni, stručnjaci smatraju da određene promene u ishrani mogu pomoći u smanjenju rizika od njihovog nastanka.



Preporučuje se ograničavanje brze hrane, proizvoda bogatih šećerom i zasićenim mastima, dok bi na jelovniku trebalo da bude više povrća, voća, integralnih žitarica i ribe. Posebno korisnim smatra se i mediteranski način ishrane, koji obiluje antioksidansima i zdravim mastima.



Kada je reč o ekcemu, određene namirnice kod pojedinih osoba mogu delovati kao okidači simptoma. Najčešće se pominju mleko, jaja, riba, sir, orašasti plodovi i pojedini prehrambeni aditivi. Za podršku zdravlju kože preporučuje se unos namirnica bogatih omega-3 masnim kiselinama, cinkom i vitaminom E, koji mogu doprineti smanjenju upalnih procesa i očuvanju zaštitne funkcije kože, piše Žena.



Zaključak stručnjaka je jednostavan – ne postoji jedna čudesna namirnica koja garantuje savršen ten, ali uravnotežena ishrana bogata voćem, povrćem, zdravim mastima, vitaminima i mineralima može biti jedan od najvažnijih saveznika u očuvanju zdrave, negovane i mladolike kože.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



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