Pozivajući se na dokument OECD, iz Stranke penzionera su prozvali ministra rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Alena Ružića na delovanje i "poboljšanje dugotrajne zaštite u Hrvatskoj", koja, kako navode, pruža nižu pokrivenost javnom socijalnom podrškom nego druge zemlje EU.

''Trenutno Hrvatska za dugotrajnu zaštitu čak nema ni posebno zakonodavstvo tako da nam novi zakon očigledno treba. Premijer Andrej Plenković i ministar Alen Ružić moraju biti svesni da je ulazak u OECD besmislen za penzionere ako neće imati bolji životni standard i pristup cenovno prihvatljivim i kvalitetnim uslugama dugotrajne zaštite iz načela 18. Evropskog stuba socijalnih prava“, ističu iz Stranke penzionera, piše B92.

Zakon o starijim osobama, kažu, biće koristan alat samo ako bude operativno propisao sankcije za sasvim određena kršenja prava starijih građana - ako bude propisivao detaljno ko je odgovoran da građani starije životne dobi žive dostojanstveno u svim aspektima svoga života te da se sankcioniše svaki oblik kršenja njihovih ljudskih prava.

''Znamo da je donošenje zakona složen i često dugotrajan posao, pa podsećamo ministra Ružića da ga u međuvremenu, krajem godine, čeka i podnošenje izveštaja Hrvatskom saboru o sprovođenju Deklaracije o starijim osobama. Zadnji je čas da se baci na realizaciju barem dela preporuka'', poručeno je iz Stranke penzionera.



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